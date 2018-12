Julio Iglesias haurà d'anar a judici per respondre a la demanda de paternitat

Un jutge de València ha fixat per al 4 de març el judici contra Julio Iglesias per esclarir la demanda de paternitat presentada per Javier Sánchez-Santos, que des de fa tres dècades afirma que és fill del cantant. Sánchez-Santos va néixer l'any 1976, suposadament d'una relació entre Iglesias i la seva mare, la ballarina portuguesa María Edite Santos, amb qui hauria estat a Sant Feliu de Guíxols. El passat mes de setembre, l'home de 42 anys va presentar una demanda per ser reconegut com a fill del cantant.

Per basar la seva tesi, el demandant ha presentat una prova d'ADN obtinguda per un equip de detectius de Miami a partir de restes recopilades de la brossa d'un familiar directe d'Iglesias. Segons els advocats del demandant, la prova constata una compatibilitat del 99,9%.

L'advocat de Sánchez-Santos ha explicat que sol·licitarà l'interrogatori del cantant així com la repetició de la prova d'ADN, a la qual Iglesias s'ha negat. "Si assisteix al judici serà bo per als nostres interessos; si no fa, també, perquè suposa cert desafiament, rebel·lia i negativa a sotmetre's a la justícia, i això el perjudica moltíssim", ha assegurat l'advocat, que ja ha representant altres demandants en situacions similars, com el torero Manuel Díaz.

El judici, segons les previsions inicials, se celebrarà en una sola vista. "Hi ha poques coses a discutir; el detectiu explicarà com va obtenir la prova a Miami i, si el jutge ho permet, farem algunes preguntes a Julio Iglesias, encara que és possible que no", ha conclòs l'advocat.