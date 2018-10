Justin Bieber i Hailey Baldwin ja s’haurien casat

Des que Justin Bieber i Hailey Baldwin van fer públic el seu compromís el juliol passat, han circulat molts rumors al voltant del seu possible casament. Uns rumors que fins i tot van dur Baldwin a publicar un tuit per desmentir que ja haguessin passat per l’altar.

Però ara totes les mirades s’han posat sobre Nona Melkonian, una fan de la parella que sembla que ha resolt tots els dubtes: Bieber i Baldwin ja s’han casat.

La noia es va trobar el cantant i la model en un restaurant-supermercat de Los Angeles i els hi va preguntar directament si ja eren marit i muller. I per a sorpresa de la fan, tots dos van dir que sí.

Melkonian no va dubtar a compartir la notícia al seu Instagram, on explica que va seure a la mateixa taula que la parella i Bieber li va confessar com "li encanta fer l’esmorzar de la seva nova dona".