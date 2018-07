Karl Lagerfeld s'inspira en els carrers de París en l'última col·lecció d'alta costura de Chanel

260x366 Col·lecció d'alta costura de Chanel per a la tardor-hivern 2018 / GETTY Col·lecció d'alta costura de Chanel per a la tardor-hivern 2018 / GETTY

Karl Lagerfeld, director creatiu de Chanel des que el món és món, ha posat tota la carn a la graella en l'última col·lecció que ha presentat durant la Setmana de l'Alta Costura de París. Una de les marques més cobejades del món, amb vendes milionàries que només en colònies arriben als 10.000 milions d'euros en un any, quan arriba el torn de l'alta costura s'ho gasten tot.

Per presentar el seu homenatge a la ciutat de la llum, Lagerfeld ha reconstruït un passeig de la vora del Sena dins del Grand Palais de París on ha fet passejar les millors models del món amb una col·lecció que persegueix l'elegància des de la foscor i la discreció. I com s'aconsegueix això? Doncs utilitzant el gris com a color base a partir del qual construir tots els 'looks'. Des del gris perla fins al gris zinc o asfàltic, es combinen entre ells i amb altres tons –majoritàriament foscos– per mantenir la refinadíssima sobrietat que caracteritza la firma. Val a dir que amb aquesta mateixa paleta, Lagerfeld s'ha permès alguns dissenys arriscats apartats del classicisme de la 'maison' però que destil·len la seva essència tan purament francesa.

El gris que homenatja el cel, els carrers i les façanes parisenques ha trobat un altre gran aliat en aquesta col·lecció d'alta costura per a la tardor i hivern del 2018-19. Es tracta dels talls, una tendència que arriba a l'alta costura directament des dels carrers, on la nova generació fan de l'estètica trapera els vesteix regularment, igual com tantes altres obertures particulars en esquenes i escots. Els de Lagerfeld han estat principalment en mànigues i laterals de faldilles. Unes obertures que no han distingit entre 'looks' de nit i 'looks' de dia. Si la tendència es començava a veure pel carrer, ara ja és paraula de Déu i la seva força és imparable. Les mànigues tindran talls a partir d'ara mateix.

Més enllà dels grisos combinats entre ells, amb blanc i amb negre Lagerfeld s'ha permès algunes dosis de colors. La sudanesa del sud Adut Akech va tancar la desfilada de la mà del Kàiser vestida de color menta, i algunes de les seves companyes van vestir alguns tons de magenta i marró clar, tons coneguts com a grisos càlids. I sobre materials, poc a dir que no sapiguem d'entrada. El 'tweed' continua sent el rei de la festa i el tul un gran acompanyant.

Fora de la passarel·la i dins del 'fashion business', un sol nom: Penélope Cruz. La d'Alcobendas s'ha convertit en imatge de la firma, un club restringit a figures de moltíssima volada. La informació s'ha conegut avui abans de la desfilada, on ha fet aparició ella, amb l'uniforme de la firma i una boina blanca. Més mimetitzada amb la temperatura de destí de la col·lecció que no pas amb el fet que es presentés al juliol. L'ambaixadora, de 44 anys, i Lagerfeld, de 84, han fet conjuntament un reportatge fotogràfic que veurà la llum amb la pròxima col·lecció creuer de Chanel. Ell ha fet les fotos i ella ha posat. Veurem quant s'allarga aquesta 'joint venture'.

