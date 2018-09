Kate Middleton, indemnitzada amb 100.000 euros per la publicació d'unes fotos en 'topless'

Després d'una batalla legal de més de sis anys, la justícia francesa ha condemnat la revista 'Closer' per haver publicat unes fotos de la duquessa de Cambridge en 'topless'. Segons la sentència, la publicació haurà de pagar una indemnització de 100.000 euros per les imatges en què Caterina apareixia prenent el sol en una piscina privada sense la part de dalt del banyador durant una estada a la Provença francesa.

Amb la imposició de la multa, el Tribunal d'Apel·lació de Versalles ratifica la pena dictada en primera instància contra la revista francesa, que va publicar les fotografies el 14 de setembre del 2012. A més de la indemnització de 100.000 euros, també ha confirmat la multa de 45.000 euros que han de pagar els que llavors eren la directora de la revista, Laurence Piau, i el cap de redacció, Ernesto Mauri. També han estat condemnats a pagar 5.000 euros cadascun els suposats autors de les fotos, malgrat que continuen mantenint que no van ser ells qui les van fer.

Arran de la publicació de les fotos, els ducs de Cambridge, Guillem i Caterina, van reclamar a la revista 1,5 milions d'euros per violació de la vida privada i van aconseguir que la justícia francesa retirés de circulació el número de la publicació, tot i que això no va impedir que es publiquessin posteriorment en altres revistes europees, com la italiana 'Chi', la sueca 'Se Och Hör' o la seva equivalent a Dinamarca, 'Se Og Hoer'.

Durant el judici en primera instància, Guillem va fer arribar una carta –que va ser llegida pel seu advocat– en la qual assegurava que la publicació de les fotografies havia provocat una situació dolorosa perquè li recordava l'"assetjament" que va partir la seva mare, Lady Di, i que, segons ell, "va ser a l'origen de la seva mort".