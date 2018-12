Katie Cassidy i Matthew Rodgers es casen

Feia més d’un any que s’havien compromès i aquest dissabte per fi van passar per l’altar. La parella formada per l’actriu Katie Cassidy i el presentador de televisió Matthew Rodgers es van casar en una cerimònia íntima a Sunset Key, Florida, a la qual van assistir els seus amics i familiars més propers. "No puc evitar enamorar-me de tu... Sí! És oficial!", anunciava l’actriu al seu compte d’Instagram, on es pot veure la parella en el moment en què es fan un petó.

A la imatge també es descobreix un dels secrets més ben guardats de la cerimònia: el vestit. L’actriu de la sèrie ‘Arrow’ va escollir un model de la firma Pronovias de màniga llarga i encaix amb un pentinat recollit. El nuvi va apostar per una jaqueta blanca combinada amb uns pantalons negres.

Malauradament, Katie Cassidy no va poder anar a l'altar acompanyada pel seu pare, David Cassidy, que va morir pocs mesos després d’anunciar-se el compromís. De fet, la parella estava compromesa des del juny del 2017, quan van anar de vacances a les illes Maurici. Durant aquells dies l’actriu va publicar diverses fotos a les xarxes socials, en què se la veia amb un anell amb un diamant en forma ovalada i proclamava la seva felicitat: "Vull passar una eternitat amb tu, amor meu! Soc la noia més afortunada del món".