Katy Perry i Orlando Bloom es comprometen per Sant Valentí

Per a la parella formada per Katy Perry i Orlando Bloom, Sant Valentí no només és el dia més romàntic de l’any, sinó que també és el moment ideal per anunciar als quatre vents que estan compromesos. Així ho han fet en una imatge compartida als seus perfils d’Instagram, on es veu part del seu rostre i amb ella lluint un colorit anell de compromís.

Però no només la seva xarxa social ha fet expandir la notícia. La mateixa mare de Perry, Mary Hudson, també ha penjat una sèrie d’imatges de la festa que es va celebrar el dia de Sant Valentí per donar la gran notícia. Alguns dels assistents, com Markus Molinari, Johnny Wujek o Sarah Hudson, també van contribuir a confirmar la notícia amb diferents publicacions penjades als seus ‘stories’ d’Instagram.

Perry i Bloom van començar a sortir el 2016, encara que el març del 2017 es van separar. Amb tot, a finals d’aquell mateix any van reprendre la relació.