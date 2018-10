Katy Perry deixa temporalment la música

La intèrpret de ‘I kissed a girl’ ha anunciat que vol deixar la música per centrar-se en la seva línia de sabates i la vida espiritual. "He estat de gira durant 10 anys, així que ara em vull relaxar. No penso anar directe a fer un altre disc", confessava Kate Perry a ‘Foot Wear News’. "Sento que he fet molt. Que he arribat a dalt de tot com a estrella del pop, i ho agraeixo molt". Per això, la cantant de 33 anys ha decidit que ja no té ganes de seguir dins d’aquest joc: "Soc una artista, però no crec que hagi de demostrar res a ningú, i això és un sentiment molt alliberador".

Com a contrapartida, Perry explica que es vol dedicar de ple a Katy Perry Collections, la línia de sabates que va crear fa dos anys i que descriu com "plenes de personalitat" i "accessibles". Una nova etapa que, segons l’artista, l’ajudarà a "trobar l’equilibri" en la seva vida personal i a "intentar estar sempre tocant de peus a terra".

Al juliol la cantant va confessar en una entrevista a la ‘Vogue’ australiana que havia patit una gran depressió en veure la mala acollida del seu àlbum ‘Witness’, fins al punt de pensar en el suïcidi. "Vaig tenir atacs de depressió i el cor se'm va trencar perquè, sense saber-ho, havia posat molta confiança en la reacció del públic i no va reaccionar com jo esperava".