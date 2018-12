Keira Knightley, condecorada pel Palau de Buckingham

Vestida amb un 'total look' de Chanel, l'actriu Keira Knightley va rebre dijous el títol d'oficial de l'Orde de l'Imperi Britànic, una condecoració que reconeix la seva carrera professional però també el seu compromís amb les causes socials, ja que la intèrpret d''Expiació' col·labora amb ONG com Oxfam i WaterAid. Knightley, que amb 33 anys ha sigut nominada dues vegades als Oscars, va rebre la distinció de mans del príncep Carles en una cerimònia en què va estar acompanyada pel seu marit, James Righton, i els seus pares, l'actor Will Knightley i la dramaturga escocesa Sharman Macdonald.

Per assistir a l'acte, Knightley va escollir un model de jaqueta i faldilla de 'tweed' de la col·lecció d'alta costura de primavera/estiu del 2017 de Chanel, firma de la qual és director creatiu Karl Lagerfeld. L'actriu va combinar el vestit de color crema amb una camisa blanca, un llaç de color negre al col i un barret també de 'tweed'.

Knightley rep aquesta distinció després d'haver sigut especialment crítica amb un membre de la família reial britànica, Kate Middleton. La protagonista d''Orgull i prejudici' va escriure un assaig titulat 'The weaker sex' [El sexe dèbil], recollit en el volum 'Feminists don’t wear pink and other lies' [Les feministes no vesteixen de rosa i altres mentides], en què es mostrava molt crítica amb el fet que la dona del príncep Guillem aparegués set hores després de donar a llum posant amb talons i maquillada, una imatge que per a Knightley no mostra la realitat del que suposa per a una dona parir. Un dia abans, l'actriu havia donat a llum la seva primera filla.