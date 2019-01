Kevin Spacey es declararà innocent en el seu primer judici per abús sexual

L’actor nord-americà Kevin Spacey ho té tot preparat per declarar-se innocent de la presumpta agressió sexual a un noi de 18 anys. Uns fets que van passar el 2016 en un bar de Nantucket, a Massachusetts (Estats Units), i pels quals Spacey serà jutjat el 7 de gener, segons mitjans locals.

Els seus advocats ja han presentat documents legals en què l’actor es declara innocent i sol·licita no haver de comparèixer davant del tribunal per evitar, segons ha publicat TMZ, l’amplificació de la "publicitat negativa ja generada en relació al cas", que podria contaminar la decisió del jurat.

La setmana passada Kevin Spacey va publicar un vídeo en què interpretava Frank Underwood, el seu personatge de la sèrie ‘House of cards’, per defensar la seva innocència davant les desenes d’acusacions d’abús sexual en contra seu. Una publicació que es va produir just després que Michael O’Keefe, un dels fiscals de districte de l’estat de Massachusetts, anunciés els càrrecs contra l’actor per presumptament haver abusat el 2016 d’un noi de 18 anys que és fill d’una presentadora de televisió a Boston.

El 7 de gener serà la primera vegada que Spacey s’enfronti a càrrecs criminals per una de les acusacions d’abús sexuals que pesen sobre ell.