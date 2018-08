Kevin Spacey s’enfronta a una nova acusació d'agressió sexual

L’actor nord-americà Kevin Spacey està sent investigat per la policia de Los Angeles per una nova acusació d’agressió sexual que hauria tingut lloc l’octubre del 2016 a Malibu, una ciutat situada a 50 quilòmetres de Los Angeles. Les autoritats ja l’estaven investigant per un incident similar que, presumptament, va succeir el 1992 a West Hollywood. En aquest últim cas, encara que l’acusació fos certa, el delicte ja hauria prescrit, segons assenyalen els mitjans nord-americans.

A banda de les investigacions que s’estan duent a terme als Estats Units, Spacey té oberts sis casos més d’agressió sexual al Regne Unit. El guanyador de dos Oscars va ser acusat per primer vegada a finals del 2017, quan l’actor Anthony Rapp va explicar que l’havia assetjat quan ell tenia 14 anys. Arran d’això, Netflix va prescindir d’ell en l’última temporada de 'House of cards', i va convertir Robin Wright en la protagonista. A més, el director Ridley Scott el va eliminar de totes les escenes de la pel·lícula 'Tots els diners del món' i el va substituir per Christopher Plummer.