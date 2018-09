Kim Kardashian es prepara per ser advocada

Era un secret, però el seu marit, el raper i dissenyador Kanye West,ho ha revelat a la Setmana de la Moda de Nova York: Kim Kardashian està estudiant dret. La nova vocació li ve per tradició familiar: el seu pare, Robert Kardashian, era advocat i va formar part de l’equip defensor del seu amic O.J. Simpson, acusat de dos assassinats l’any 1995.

“La meva dona està estudiant dret i això és molt important per a nosaltres -va confessar West-. És en el que ens hem de centrar, a ajudar la gent que està silenciada, trencar les diferències que hi ha entre classes. Hi ha més de dos milions d’afroamericans a la presó. Els traurem d’allà”, va argumentar el raper.

En la seva faceta d’activista, Kardashian s’ha citat dues vegades amb la Casa Blanca per demanar la revisió d’algunes condemnes. Aquesta setmana es va reunir amb Jared Kushner i Ivanka Trump per defensar la innocència d’un jove detingut l’any 2010 i condemnat a cadena perpètua per possessió de marihuana i mig gram de cocaïna. Amb aquesta nova imatge pública, Kardashian vol reforçar les aspiracions polítiques del seu marit, que va anunciar que el 2024 es presentarà a les eleccions dels Estats Units.