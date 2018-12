Kirk Douglas celebra 102 anys

Considerada com l’última gran icona masculina de l’edat d’or de Hollywood, Kirk Douglas va poder viure ahir el seu 102è aniversari. Una llarga vida dedicada al món del cinema que va celebrar amb una gran festa a casa del seu fill Michael Douglas i la seva nora Catherine Zeta-Jones. Un esdeveniment en què també hi havia diverses figures de Hollywood, com Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg i Ron Meyer, encara que de moment no han transcendit més detalls de la festa.

L’actor, que té problemes de dicció després de l’infart cerebral que va patir el 1996, va assegurar fa poc en una entrevista a Dpa que mai hauria pensat que arribaria als cent anys, però que se sent orgullós d’haver tingut una carrera “tan llarga i meravellosa”. A més, també confessava que actualment està escrivint un nou llibre.

Douglas, nascut el 1916 amb el nom d’Issur Danielovitch Demsky en una família d’eslaus jueus arribats als Estats Units, va debutar com a actor el 1946 a la pel·lícula L’estrany amor de Martha Ivers. Però un dels seus papers més recordats és el personatge d’Espàrtac a la pel·lícula rodada per Stanley Kubrick el 1961. L’actor ha sigut nominat tres vegades a l’Oscar al millor actor i va guanyar l’Oscar d’honor el 1996.