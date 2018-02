L'ONG Nutrició sense Fronteres recuperarà el menjar sobrant del Mobile

L'ONG Nutrició Sense Fronteres s'encarregarà de recuperar el menjar excedent del Mobile World Congress que ha començat aquest dilluns i per on s'espera que passin més de 108.000 persones. Segons ha informat aquesta organització, al llarg dels quatre dies que dura la cita recolliran, avaluaran i analitzaran tots els aliments excedents per tal que es puguin distribuir i consumir en condicions òptimes d'higiene i seguretat alimentària.

Enguany hi haurà 18 entitats de la ciutat que rebran aquest menjar, entre les quals hi ha la Creu Roja, Càritas o Formació i Treball, en el marc del projecte 'Barcelona comparteix el menjar', que pretén reduir el malbaratament alimentari.