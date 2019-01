Lady Gaga i Bradley Cooper canten 'Shallow' per sorpresa en un concert

En plena carrera cap als Oscars, la cantant Lady Gaga acaba de donar un cop d’efecte que ja s’ha tornat viral a les xarxes. En aquesta ocasió la sorpresa la van tenir els assistents que estaven presenciant el xou que té Gaga a Las Vegas. De sobte, la cantant i protagonista de la pel·lícula ‘Ha nacido una estrella’, que compta amb vuit nominacions als Oscars, va fer pujar a l’escenari l’actor Bradley Cooper per cantar ‘Shallow’, el tema principal de la banda sonora. És així com els nominats com a millor actor i millor actriu principals van fer realitat un dels moments més romàntics de la pel·lícula. Una actuació que actualment ja compta amb més de tres milions de reproduccions a YouTube.