Lady Gaga cancel·la el seu casament amb Christian Carino

Lady Gaga està vivint un dels seus millors moments professionals, però sembla que en l'apartat personal està tenint més dificultats. La cantant, que aspira a dos Oscars aquest diumenge, ha trencat el seu compromís amb l'agent Christian Carino, amb qui havia anunciat que es casaria pròximament. Segons avança la revista 'People', un representant de la cantant ha confirmat la notícia i ha assegurat que la relació "simplement no funcionava". "Les relacions a vegades s'acaben. No hi ha una gran història dramàtica", afegeix.

Els rumors sobre la ruptura van començar a circular durant la cerimònia dels Grammy d'aquest any, on Lady Gaga va assistir sense la companyia de Carino i sense lluir el seu anell de prometatge. Això va sorprendre als fans i a la premsa, ja que la parella havia assistit plegada a totes les entregues de premis d'aquest any. En aquell moment, el programa 'E!' va assegurar que la parella simplement havia decidit endarrerir els seus plans de casament. "Els plans de casament estan en pausa fins que Gaga acabi tots els seus compromisos, però encara planegen casar-se aquest any", va assegurar una font al programa.

La cantant va confirmar el seu prometatge durant la festa anual de la revista 'Elle' per honorar les dones de Hollywood. La cantant, que va ser homenatjada durant la cerimònia, va agrair el premi a Carino referint-se a ell com a el seu "promès". A més, Gaga, que va escollir un 'look' 'oversize' masculí, va aparèixer lluint un anell amb un espectacular safir rosat.

Els últims mesos han sigut especialment intensos per a Lady Gaga gràcies a la seva participació a la pel·lícula 'Ha nacido una estrella', dirigida per Bradley Cooper. Amb el seu debut cinematogràfic Gaga ha aconseguit nominacions als principals premis de la indústria, com el Globus d'Or, el BAFTA i l'Screen Actors. Diumenge Gaga descobrirà si s'endú el premi gros: l'Oscar a millor actriu al qual aspira pel personatge d'Ally. L'altre guardó al qual ha estat nominada, el de la millor cançó per 'Shallow', pràcticament porta el seu nom escrit.