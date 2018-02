L’any nou dels arbres: un dia per créixer

Plantar arbres és plantar vida, lògic. Qui no ha sentit l’anhel de fer-ho? Qui no ha vist la il·lusió d’un infant quan pot enterrar una llavor i, pacient, la veu germinar? L’arbre és el símbol per excel·lència de les tradicions espirituals perquè reflecteix tot allò que som. En aquest sentit, més enllà del que digui la ciència, venim de l’arbre: llavors, fruits, arrels, tronc... L’arbre ens ajuda a entendre’ns, a parlar-nos, a escoltar-nos. Sense arbres no viuríem, però ¿quina vida se’ns presenta quan fem com si els arbres no existissin? ¿Quan els veiem només com a mer decorat, o els utilitzem exclusivament per la seva funcionalitat? Plantar un arbre, conscients de fer-ho, és formar part d’un cicle profund, és tornar a sentir-nos meravellats d’una petita llavor amb tot el potencial per créixer. Un creixement, a més, sense benefici propi, beneficiós per a tot el que l’envolta.

Per no oblidar els significats intangibles i els beneficis tangibles de plantar un arbre, la comunitat jueva celebra cada any una data ben especial: l’any nou dels arbres, Tu B’shvat, que es va celebrar la setmana passada. És habitual que en aquest dia se surti a plantar arbres, una iniciativa que actualment pren també un caràcter reivindicatiu, polític i també festiu, però sense oblidar tot el simbolisme i les lliçons que es desprenen d’aquest fer en comú. A Barcelona, el grup Salam-Shalom, que agrupa jueus i musulmans, va voler celebrar el Tu B’shvat convidant la rabina nord-americana Bonnie Cohen perquè compartís amb el públic una cerimònia ben especial.

D’arrel jueva i fulla diversa

Cohen, nascuda a Nova York l’any 1946, viu a Sitges des de fa pocs anys, lloc del qual es va enamorar després de passar un temps viatjant per diferents indrets del món. Dona d’empenta i alhora introspectiva, que valora els silencis i els recessos i promou els diàlegs llargs i la trobada amb l’altre, va ser ordenada rabina l’any 2000 després de molts anys servint com a ministra interreligiosa. Molt implicada amb el moviment de renovació jueu dels Estats Units des de la dècada del 1970, el seu recorregut és particular i intens, fruit de l’anhel per arribar a una interioritat que no exclou l’exterioritat, sinó que més aviat s’hi fusiona.

Dins del judaisme contemporani, explica la rabina, a més del judaisme més conservador i ortodox trobem els reconstruccionistes, que prenen un vessant més intel·lectual, i els reformistes, amb interès en els aspectes socials. Tots aquests moviments, però, associen sovint el misticisme amb la superstició i, per tant, l’aspecte espiritual no es treballa tant. En canvi, el moviment de renovació del qual ella forma part se centra justament en la interioritat, amb la tradició mística com a base. Un moviment que va iniciar-se amb la generació que anhelava experimentar amb el cos i la consciència i que, també dins del judaisme, va trobar la manera de conciliar tradició i modernitat.

No obstant això, els inicis de Bonnie Cohen, de família jueva, no van ser dins d’aquesta comunitat. De ben joveneta es va mostrar molt interessada per la qüestió espiritual (“Als dotze anys el meu llibre de capçalera, la meva Bíblia, era el relat El profeta de Khalil Gibran ”), i va voler conèixer de primera mà comunitats que començaven a germinar en aquells Estats Units contraculturals, des del sufisme i el budisme fins al New Age, els indis nadius, l’experimentació amb drogues o l’Església baptista afroamericana. Ja de més adulta, i sent mare, va sentir la necessitat de tornar a les arrels jueves, i aquí és on comença el seu aprofundiment, que dècades després la va portar a ser ordenada rabina, cosa inimaginable per a ella mateixa en aquells primers temps.

Paral·lelament a aquesta indagació religiosa, Cohen ha treballat molt amb joves i també s’ha especialitzat en l’àmbit de la nutrició i la medicina natural, característiques que avui poden convergir en una cerimònia com la de Tu B’shvat, on l’any nou dels arbres es converteix en l’ocasió idònia per parlar d’aquesta interioritat vinculada per essència amb tota la resta. “Tu B’shvat -explica la rabina a l’inici de la cerimònia-és una oportunitat per aprofundir en el creixement personal. Durant segles els cabalistes han emprat l’arbre com a metàfora per entendre la relació divina amb el món espiritual i el físic. La branca més popular de la càbala s’inspira en el rabí Isaac Lúria, segons el qual el món va sorgir com a resultat de la sobreconcentració d’energia divina. Els recipients que contenien aquesta energia es van fer miques i, per tant, es troben espurnes d’aquesta divinitat per tot el món, per tot arreu. Menjant fruita i fruita seca d’una manera especial i amb consciència plena, intentem tornar a reparar aquesta ruptura espiritual”. Una menja acompanyada de pregàries i cites de saviesa que volen tornar-nos a un lloc inicial, on l’equilibri encara predomina.

Ressorgiment femení

Cohen entén aquesta immersió ecologista com una defensa de la diversitat no només mediambiental, sinó també social. Ferma defensora del diàleg interreligiós -la mateixa cerimònia que es va fer a Barcelona ja tenia aquest component-, va ser una de les primeres persones de la comunitat jueva nord-americana que va oficiar casaments interreligiosos. Des de casa seva, a Sitges, continua amb aquesta tasca de promoure el diàleg entre creences per arribar a punts en comú que, normalment, es troben més fàcilment quan les persones han començat aquest camí interior i personal. En aquest àmbit les dones hi són molt més presents, i ella ho associa amb aquest cantó femení de la divinitat que cal tenir sempre present, un cantó fecundador i, per tant, vital i dinàmic, tot i que sovint marginat per una cultura patriarcal. Un ressorgiment femení, com ella diu, que torna a situar en el centre la capacitat que tenim per gestar, en lloc de destruir, i que fomenta la reverència per la vida, amb humilitat, més enllà de l’ànsia, egocèntrica, d’imposar-nos i acaparar sense tenir en compte la resta. Actitud activa i contemplativa a la vegada, fermament arrelada i que, amb parsimònia, floreix.