L’any que es conjuga en femení amb dones que demanen pas

L’any 2018 es conjugarà en femení i en plural. Les dones en aquesta era post-Weinstein demanen més que mai el lloc que es mereixen en àmbits com el disseny, la gastronomia, la moda i les xarxes. Escollim quatre noms femenins que seran protagonistes d’aquest any que tot just encetem.

Vivienne Westwood

La veterana dissenyadora britànica és una icona vivent del món de la moda i serà un dels noms que més sonarà aquest 2018. I és que aquest any veurà com surt a la llum el documental que amb el nom Westwood: punk, icon, activist ha firmat la directora Lorna Tucker. El film, que es presentarà al Festival de Sundance al gener, és un homenatge a aquesta dona transgressora, feminista i activista a favor del medi ambient i dels drets dels animals que ha suposat un abans i un després en la història de la moda. Amb 77 anys, encara puja a la passarel·la -com va fer al març- per presentar les seves propostes, sempre amb un punt transgressor, i penja a les xarxes socials missatges clars i contundents en què opina de temes tan diferents com les armes nuclears, l’escalfament global o la situació dels nens que pateixen la guerra. Westwood és a les antípodes de la imatge d’una iaia venerable. És una veu contundent, sense filtres, creadora i reivindicativa. Ara aquest documental vol posar en relleu la seva importància en el món de la moda i la cultura, on fa 40 anys que redefineix els esquemes de vestir i on lluita per mantenir la independència de la seva firma. A través d’imatges d’arxiu i de la veu d’alguns dels seus amics més pròxims, així com del seu segon fill, el film recorre la vida de Westwood -que va saltar a la fama als anys 70 quan va començar a dissenyar roba per a la botiga que tenia Malcolm McLaren, el representant dels Sex Pistols- a través dels moments més significatius i les seves reivindicacions més destacades.

I així com Westwood alça la veu en contra de les turbulències i els conflictes que sacsegen el món actual, el món de la moda respondrà a aquesta situació, aquest 2018, “celebrant la bellesa i la joia de viure”, com expliquen des de l’edició britànica de la revista Elle. I és que el 2018 és un any en què la moda vol transmetre alegria a través de colors i formes juganeres que conviden a viure. Ja ho avançava fa unes setmanes la dissenyadora britànica Phoebe Philo, que acaba de deixar la direcció de la casa Celine, dient: “Si hi ha alguna cosa a dir en aquest moment, que sigui amb amor, que sigui amb alegria”. Dos conceptes necessaris, més que mai, que s’espera que inundin els carrers ben aviat.

Andrea Dopico

Si ara demanéssim al lector que digués el nom d’una cuinera jove i destacada del panorama actual segurament tindria més problemes que a l’hora de dir el nom d’un cuiner jove i destacat. I és que les dones encara segueixen sent una minoria en la primera línia d’aquest sector que viu un moment daurat tant a Catalunya com a l’Estat. Entre els noms joves que més sonen hi ha el d’Andrea Dopico, cap de pastisseria del restaurant Àbac des de fa nou mesos, un establiment que acaba de guanyar la tercera estrella Michelin. Ella i les seves postres són un dels diversos motius que han portat el restaurant que capitaneja Jordi Cruz a aconseguir la tercera estrella, la màxima distinció que atorga la guia francesa. Dopico representa una nova generació de dones que es dediquen a la gastronomia amb passió i dedicació total i que són un referent per a les joves que han optat per aquest camí. “Jo vaig deixar la carrera de publicitat per dedicar-me a la pastisseria, que és el que més m’agrada del món, però aquesta decisió no va agradar gens als meus pares. Era una opció arriscada, un món complicat i molt exigent, i precisament per això jo sabia que havia de treballar de valent, aconseguir l’excel·lència i donar el millor de mi mateixa”, diu. I això ha fet des que va començar. Aquest any és una de les seleccionades per la llista que la revista Forbes dedica als menors de 30 anys més destacats en el seu sector a tot Europa. “És un honor aparèixer en aquesta llista -destaca Dopico-, i el que he descobert és que gràcies a això hi ha noies joves, estudiants, que m’han agafat com un exemple a seguir. Crec que és important que hi hagi més dones en la primera línia del sector gastronòmic perquè les noies joves tinguin referents en els quals emmirallar-se”. A més, ella representa la pastisseria, un dels sectors menys valorats de la gastronomia, que cada cop guanya més protagonisme. Dopico apunta que les postres guanyaran protagonisme aquest 2018. “Encara tenim molt terreny per innovar i crear”, diu, i explica com els comensals de mica en mica estan aprenent a valorar la importància de l’últim plat, “aquell punt dolç amb què un dinar finalitza i que pot ser l’últim toc de gràcia -descriu-, i que té la mateixa importància i que amaga la mateixa feina que els primers i els segons”. Bones postres, doncs, per a aquest 2018.

Ashley Graham

El 2018 també pot ser l’any en què es confirmi i prengui cada cop més importància la incipient tendència de mostrar la diversitat a les passarel·les. Models de talles grans, de races diferents i amb belleses menys estereotipades, però amb més personalitat, ompliran les desfilades en una reivindicació tan important com necessària: el món de la moda ha d’abandonar com més aviat millor l’estereotip de noia blanca extremadament prima i extremadament jove per començar a representar la bellesa femenina real. I hi ha un nom que resumeix aquesta nova realitat: Ashley Graham. Aquesta model, sobre qui penja l’etiqueta “ curvy ” o “de talles grans”, s’ha colat a la llista de les deu models més ben pagades aquest any, un fet inaudit i impensable fins fa ben poc. Graham, de 30 anys, és una abanderada de la lluita a favor de la diversitat de les dones i des que va trepitjar la passarel·la per primera vegada ha reivindicat les seves corbes com una mostra més de la seva bellesa. La model ha sigut portada de revistes com Vogue i Sports Illustrated, i sempre que pot llança missatges positius a favor de l’empoderament de les dones. “Si aconseguim posar en entredit el que durant molt de temps la societat ha considerat lleig, llavors les coses començaran a canviar. Així és com normalitzarem coses que abans ens deien que no estaven bé”, destacava fa poc. El seu nom és un dels que segur que sonaran amb força aquest 2018. Però a les passarel·les s’hi esperen altres representants d’aquesta bellesa més natural i més real, com la ja famosa Winnie Harlow, que pateix una malaltia coneguda com vitiligen que li provoca unes taques blanques a la pell, i d’altres com Carmen Dell’Orefice, una model de 86 anys que ha treballat per marques com Louis Vuitton i Hermès. I és que el sector ha de fer un pas endavant i apostar per aquestes belleses singulars i lluny de l’estàndar que ha regnat durant dècades. Ara l’aposta ha de ser per valors com la naturalitat i el caràcter que hi ha en rostres i cossos diferents, que en altres èpoques haurien sigut rebutjats o simplement titllats de “lletjos”. Donem la benvinguda, doncs, a l’any de la bellesa real.

Lilly Singh

Els youtubers han vingut per quedar-se i, tot i que és una professió en què predominen els homes, hi ha alguns noms femenins que han començat amb força, un símbol d’un canvi de tendència tan esperat com necessari. Els youtubers han convertit la seva rutina en un espectacle i poden posar-se davant de la càmera tant per donar consells de bellesa com per mostrar com passen pantalles d’un joc d’ordinador o explicar els motius pels quals han decidit no tenir fills. I el seu èxit és tan gran que alguns d’ells són multimilionaris. Una de les youtubers més destacades i que sens dubte serà un nom que sonarà aquest 2018 és la canadenca Lilly Singh, que ha construït un autèntic imperi com a youtuber amb el seu canal, on es presenta com a Superwoman. Amb un humor àcid i irreverent i amb la capacitat de parlar de temes que molts eviten (tenir la regla, fer caca i altres situacions quotidianes i amagades), aquesta jove de 30 anys ha aconseguit tenir 13 milions de subscriptors al seu canal, cosa que traduïda en diners suposa uns ingressos d’uns 8 milions de dòlars a l’any. Però, més enllà dels youtubers, les xarxes també estan projectant altres joves, més especialitzats, que amb el nom d’ influencers s’han convertit en grans referents per a milers de joves que segueixen al peu de la lletra els seus consells. Els temes que toquen són variats i la majoria s’especialitzen en un sector -la moda, la gastronomia, les criatures, els animals de companyia, el món del fitness o la tecnologia-, i el que en la majoria dels casos comença com una afició acaba convertint-se en una font potent d’ingressos, ja que les marques es barallen per aconseguir aparèixer en els seus perfils a les xarxes. La reina de les influencers, que aquest 2018 serà notícia perquè tindrà el seu primer fill, és la italiana Chiara Ferragni. Milionària, amb marca pròpia de sabates i col·laboradora de firmes com Dior, Chanel, Valentino i Louis Vuitton, entre d’altres, té uns 110.000 visitants cada dia a la seva pàgina web, 10 milions de seguidors a Instagram i acaba d’obrir botiga pròpia a Milà. Un exemple de la potència d’aquest nou sector que té un punt de bombolla i on s’haurà de començar a destriar el gra de la palla i veure qui queda després.