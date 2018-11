‘Lecturas’ revela que la infanta Cristina prepara el divorci amb Iñaki Urdangarin

Notícia bomba que arriba de la mà de la revista ‘Lecturas’. Segons explica la periodista Pilar Eyre, la infanta Cristina estaria iniciant els tràmits amb els advocats per divorciar-se d’ Iñaki Urdangarin. Aquesta seria, segons Eyre, una de les condicions que ha posat la família reial perquè la germana del rei torni a ser acceptada al seu entorn.

D’altra banda, encara que la infanta segueix considerant el seu marit com a innocent dels delictes pels quals se l’acusa, ‘Lecturas’ afirma que ella encara no hauria oblidat que li va ser infidel amb la dona d’un dels testimonis del seu casament. Una infidelitat que va sortir a la llum arran d’uns correus privats aportats en el judici pel cas Nóos.

En el reportatge també es revela com la segona filla del rei Joan Carles, de 53 anys, està buscant pis per viure a Madrid, encara que el més probable és que no s’hi instal·li fins al curs vinent, després que els seus dos fills acabin el curs actual a Ginebra.

En tot aquest temps, la seva germana, la infanta Elena, ha sigut el membre de la família que més suport li ha donat. Durant la celebració del 80è aniversari de la reina Sofia, es va poder veure Cristina en una fotografia col·locada darrere dels reis emèrits, una posició que s’ha interpretat com un indici que finalment ha estat perdonada i acceptada de nou a la família.

Per la seva banda, Iñaki Urdangarin, de 50 anys, està complint des del juny passat una condemna de cinc anys i deu mesos de presó a Brieva, Àvila, després de ser condemnat per delictes fiscals, de tràfic d’influències, prevaricació, frau i malversació.