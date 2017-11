L’escàndol Weinstein sacseja Hollywood

L’escàndol Weinstein continua sacsejant Hollywood i, de retruc, la societat nord-americana. Les actrius Angelina Jolie i Gwyneth Paltrow es van sumar ahir a la llarga llista de dones que han acusat el productor de cinema Harvey Weinstein d’assetjament sexual. Les dues cèlebres dones van explicar el seu cas al diari The New York Times, la publicació que fa una setmana va destapar els presumptes abusos sexuals a desenes de dones en els últims 20 anys.

“Vaig tenir una mala experiència amb Weinstein durant la meva joventut i per això vaig decidir no treballar més amb ell i vaig avisar altres noies”, va dir al rotatiu Paltrow, que va recordar la seva experiència amb el fins fa poc considerat un dels productors més coneguts i poderosos de Hollywood. Tenia 22 anys quan va acceptar una invitació de Weinstein de trobar-se a la seva habitació d’hotel per parlar de la pel·lícula que estaven rodant, Emma. L’empresari, va afirmar Paltrow, li va posar una mà al damunt i li va suggerir un massatge. “Jo era una nena i estava petrificada”, va dir.

Les revelacions sobre Weinstein han causat una cascada de manifestacions de repulsa del món de la indústria del cinema però també de la política. Barack Obama i Hillary Clinton -que van rebre donacions de Weinstein- van condemnar els actes del productor, que va confessar haver comès algun dels assetjaments de què se l’acusa.

La dona de Weinstein, la dissenyadora Georgina Chapman, va anunciar ahir que se’n separa. La decisió va arribar després que tres dones asseguressin a The New Yorker que Weinstein les va violar. La revista també va publicar una investigació de 10 mesos sobre el cas i una gravació en què Weinstein reconeix haver grapejat una model sense consentiment perquè està “acostumat a fer-ho”.