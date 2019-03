Les mans de Carles d'Anglaterra eclipsen Letícia a Londres

La reina Letícia va ser dimecres a la tarda a Londres, on va acudir per inaugurar una exposició de Sorolla a la National Gallery que organitza la casa de subhastes Sotheby's. La consort espanyola va arribar amb retard a la inauguració de la mostra, on l'esperava el príncep Carles -que és patró de la pinacoteca-, i va marxar directament a Espanya només acabar la feina.

Carles, que li va haver de fer una reverència perquè ella és reina i ell segueix sent 'només' príncep, va cridar l'atenció a l'agafar-li la mà a la reina per com d'inflades i vermelles tenia les mans. L'hereu britànic, de 70 anys, va mostrar-li a Letícia l'exposició, anomenada 'Sorolla: spanish master of light'.

Ha passat un any i mig des de la visita d'estat dels reis d'Espanya a Anglaterra. La reina s'ha tornat a trobar amb el príncep de Gal·les i han tornat a demostrar que entre ells hi ha molta sintonia. No obstant, no ha fet fortuna amb l'elecció de la vestimenta, que alguns han considerat poc encertada. Concretament, i aprofitant que estava a una exposició pictòrica, algun mitjà ha aprofitat per assenyalar que anava feta "un quadre". La reina portava un vestit d'estampat floral de Carolina Herrera acompanyat d'unes sabates de Nina Ricci.

Letizia ha estrenat un vestit de tall molt similar al de ratlles de Carolina Herrera que va portar al Perú, encara que aquesta vegada s'allarga lleugerament el baix i canvia per complet l'estampat. En lloc del patró mariner d'aquella comentada creació, ha apostat per un configurat per grans flors tenyides de tons liles, verds i corals sobre un fons en blau petroli, en el que podria emular un quadre.

La peça és de coll a la caixa, cos entallat i faldilla midi de vol que aporta volum i potencia la seva figura signada també per la firma novaiorquesa: una de les seves preferides per als esdeveniments més especials.