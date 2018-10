Leticia Sabater es vol rejovenir 15 anys

Hi ha qui ho dona tot pels seus fans. És el cas de Leticia Sabater, que aquest dissabte va explicar al programa ‘Sábado Deluxe’ que aviat es farà una operació d’estètica amb l’objectiu de semblar 15 anys més jove. Unes declaracions que va fer mentre vestia una indumentària ben peculiar: tot el cos cobert de benes blanques, com si es tractés d’una mòmia.

"He d’estar atractiva per als meus fans", va dir la cantant, que reconeix que vol ser "jove eternament". Sabater va explicar que es farà un ‘lifting’ i lluirà un rostre completament diferent, excepte el nas, que no se’l vol retocar. Uns canvis que creu que agradaran molt als seus seguidors.