260x366 Henar Ortiz, tieta de la reina espanyola / EFE Henar Ortiz, tieta de la reina espanyola / EFE

La tieta díscola de la reina Letícia, Henar Ortiz, torna a estar d'actualitat per contrariar els interessos de la Zarzuela. En aquesta ocasió, la germana del pare de la monarca consort espanyola ha mostrat el seu suport a la causa dels presos polítics catalans. En el seu perfil de Twitter, Ortiz ha afegit a la seva foto de perfil un llaç groc per mostrar solidaritat amb els polítics catalans empresonats arreu de l'Estat.

Decoradora i escriptora de professió, Ortiz ha confirmat a alguns mitjans que aquest perfil és el seu i que l'elecció d'aquest llaç no és per cap altre motiu que no sigui l'empresonament injust, opina, dels polítics independentistes catalans. Tot i que no ha fet cap tuit explícit sobre la qüestió, Ortiz ha demanat de forma genèrica "la llibertat immediata de tots els presos i les preses polítiques perseguides i empresonades pel simple fet de defensar les seves idees per mètodes pacífics".

540x306 La tieta de la reina Letícia demana llibertat per als presos polítics / TWITTER La tieta de la reina Letícia demana llibertat per als presos polítics / TWITTER

Henar Ortiz és un habitual font de disgustos per als interessos de la seva neboda. Sobretot pel que fa a l'organització política de l'Estat, que ella rebutja que sigui una monarquia. En diverses ocasions ha explicat que és republicana i que dona suport al moviment regeneracionista que es pot interpretar en Podemos. En algunes entrevistes, com la que va concedir al 2013 a 'Vanity Fair', es definia com "laica, roja i republicana".