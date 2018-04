Letícia, escridassada en la seva primera aparició pública

La reina Letícia ha estat escridassada aquest dijous al matí a la sortida del primer acte públic al que assistia després de la polèmica generada per el vídeo on se la veu bloquejant la seva sogra, la reina emèrita Sofia, quan es volia fer una foto amb les seves nétes Elionor i Sofia. Tot i que no han estat uns crits massius, a les portes de l'acte s'han sentit algunes veus de fons que cridaven "fora", "antipàtica" i també alguns xiulets.

Mentre ella saludava als mitjans amb la màxima naturalitat possible i com si res hagués passat, les veus de fons recordaven els baixos moments pels que passa la seva popularitat, ja que la majoria de l'opinió pública s'ha posicionat de part de la reina Sofia, a la qual consideren víctima de la seva jove.

La picabaralla, vista des d'un nou angle

A més a més, avui ha aparegut un nou vídeo que demostra com la picabaralla entre les dues reines va ser més intensa del que semblava en el primer vídeo difós. L'assumpte ha pres tanta importància pública que fins i tot un membre de la família reial grega, Marie Chantal Miller, han reaccionat als fets i Letícia va haver de donar unes explicacions a través d'una portaveu oficiosa en un programa de Telemadrid.

L'acte que ha presidit estava tractava sobre el tractament informatiu de la discapacitat en les xarxes socials i estava organitzat per la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya i per la fundació A La Par, que han presentat un informe conjunt sobre el tema.