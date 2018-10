Liam Gallagher, investigat per una suposada agressió a la seva nòvia

L’exvocalista d’Oasis està sent investigat per la Policia Metropolitana de Londres. Això afirma la BBC, que ha revelat com Liam Gallagher ha estat interrogat arran d’una suposada agressió a la seva parella, Debbie Gwyther.

Els fets van passar el 24 d’agost en un local nocturn de Londres. En un vídeo publicat per ‘The Sun’, i que va ser enregistrat per les càmeres de seguretat, es pot entreveure com Gallagher agafa pel coll Gwyther. El cantant nega els fets i des del seu perfil de Twitter ha assegurat "no haver posat mai" les mans sobre una dona "de manera viciosa" ni haver-li dit "bruixa" a la seva nòvia, tal com afirmava el rotatiu britànic.

D’altra banda, el portaveu de la policia ha afirmat, segons la BBC, que els agents estan "al corrent del vídeo d’una agressió", i que "un home" va ser interrogat al respecte d'aquest tema el 25 de setembre. Unes imatges que, segons el policia, s’han avaluat i amb les quals es faran consultes sobre les circumstàncies que van envoltar l’incident. Tot i això, encara no s’ha rebut cap denúncia sobre els fets.