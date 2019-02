Liam Neeson confessa que va intentar matar un "negre" per venjar la violació d’una amiga

No és poca, la polèmica que ha despertat l’actor Liam Neeson després d’una entrevista publicada al diari ‘The Independent’. En un àudio, el britànic ha confessat que, fa un temps, va sortir al carrer durant uns quants dies buscant brega amb algun "negre" amb l’objectiu de matar-lo. El motiu? Venjar la violació que havia patit una amiga seva, que només recordava que el seu agressor era d’aquest color de pell.

"Vaig recórrer algunes zones amb una barra, desitjant que se m’acostés algú. Em fa vergonya dir-ho. Ho vaig fer potser durant una setmana, esperant que un negre malparit sortís d’un pub i se m'encarés per alguna cosa, saps? Per poder-lo matar", explica a l’entrevista, on admet que el que va fer és "horrible".

"Hi ha alguna cosa primària. Déu no vulgui que cap membre de la teva família resulti ferit en circumstàncies criminals", comentava l’actor de 66 anys, que en aquests moments està fent la promoció de la nova pel·lícula ‘Venganza bajo cero’, en què casualment interpreta un personatge que es vol venjar de l’assassinat del seu fill.