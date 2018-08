Lindsay Lohan carrega contra el moviment #MeToo

L'actriu Lindsay Lohan s'ha tornat a posar al centre de la polèmica amb unes declaracions de les seves. En aquesta ocasió, l'eterna immadura de Hollywood s'ha ficat el món en contra després de criticar el moviment feminista #MeToo. En una entrevista a 'The Times', Lohan dona a entendre que potser se n'ha fet un gra massa amb aquest corrent reivindicatiu.

Abans de res comença dient que a ella no li ha passat mai res, a diferència de les desenes d'actrius que han denunciat abusos i assetjament per part d'homes de la indústria. "Realment no tinc res a dir. No puc parlar sobre alguna cosa que no he viscut", assegura. Tot i que ha tingut aquesta sort, l'ex nena Disney no se solidaritza amb les seves companyes de gènere que han denunciat el masclisme de Hollywood amb el #MeToo.

"Crec que quan les dones parlen en contra de totes aquestes coses semblen febles, quan en realitat les dones són molt fortes", afegeix l'artista, que actualment està preparant un nou 'reality' sobre la seva vida d'empresària nocturna a l'illa grega de Míkonos. "De sobte apareixen noies que ni tan sols se sap qui són, i que ho fan per cridar l'atenció", ha considerat al respecte els abusos, que des del seu punt de vista s'afronten d'una altra manera: "Si passa ara, es discuteix ara [...]. Es converteix en una cosa real quan ho transformes en un informe policial".

No és el primer cop que Lohan, de 32 anys, mostra aquesta poca sensibilitat amb les víctimes d'abusos. Fa un any fins i tot va sortir en defensa de Harvey Weinstein, el magnat cinematogràfic que va provocar per si sol en bona part l'auge del moviment #MeToo. "Em sap molt de greu per Harvey Weinstein ara mateix. No crec que sigui just el que està passant", va afirmar en un vídeo que va penjar en el seu compte d'Instagram i que posteriorment va esborrar.

L'ara empresària explica, a més, que vol crear la seva pròpia organització benèfica per a nens amb seu a Dubai, on viu actualment, i que també pretén adoptar un fill. "Probablement de Rússia. Vull un nen rus ros", avança l'actriu.