Lindsay Lohan persegueix una família de refugiats

L’actriu nord-americana continua provocant polèmica allà on va. L’últim incident s’ha donat a Moscou, on Lohan va retransmetre un vídeo en directe a Instagram mentre perseguia una família refugiada que passava la nit al carrer. Durant 10 minuts, els seus 6,8 milions de seguidors van poder veure com l’actriu, que segons diferents publicacions acabava de sortir d’una discoteca, s’acostava a una família amb dos nens. En el vídeo ella sosté que són refugiats sirians i ofereix endur-se els petits a l’hotel per evitar que dormin al carrer.

En veure la negativa de la família, Lohan comença a perdre la paciència i a mostrar-se "molt preocupada" davant la càmera. Quan el grup comença a recollir les seves pertinences i a allunyar-se, decideix perseguir-los mentre acusa els pares de "tràfic de nens" i d'"arruïnar la cultura àrab". "Nens, aneu pel camí equivocat. El meu cotxe és aquí, veniu", crida Lohan, que no deixa de gravar en cap moment. "Esteu traficant amb nens, no me n’aniré fins que me’ls emporti, ara sé qui sou", acusa l’actriu en tot moment, que els amenaça advertint que tothom està veient el vídeo.

Curiosament, algunes d’aquestes frases les pronuncia amb accent àrab, una llengua que se suposa que coneix per les temporades que ha viscut a Dubai. Finalment, la mare de la família, cansada per la persecució, s’acosta a l’actriu i es produeix un enfrontament en què, segons la càmera, Lohan acaba a terra.

L’actitud de Lindsay no ha estat exempta de crítiques a les xarxes socials, on qualifiquen el vídeo d'"impactant", "repugnant" i "incòmode", així com de mostrar una actitud racista i plena de prejudicis.