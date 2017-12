Llaminadures veganes: adeu als ingredients animals

En forma d’ossets, cors, maduixes, totxanes i ous ferrats. N’hi ha que fan salivar només mirar-les. Són el maldecap de molts pares, mares i dentistes. Però també són un malson per als vegans. Moltes de les llaminadures que coneixem contenen gelatina. I aquesta gelatina, tret que s’indiqui el contrari a l’envàs, està feta a partir de pell, tendons, lligaments i ossos de porcs o vaques. A més, algunes llaminadures inclouen carmí, un pigment vermell fet a partir de l’insecte cotxinilla femella triturada, o goma laca (additiu E904), que els dona un recobriment brillant i està fet de les secrecions resinoses d’insectes. Que hi hagi consumidors que rebutgin aquests dolços perquè contenen aquests components ha fet que algunes marques s’estiguin especialitzant en les anomenades llaminadures veganes.

Segons un estudi de l’Observatorio Sectorial DBK del 2016, Espanya és un dels primers països en producció i exportació de llaminadures a escala mundial, i es calcula que aproximadament un 25% d’aquesta producció de caramels i llaminadures es fa a Catalunya. Però només un petit percentatge està dedicat a les veganes, tot i que sembla que és un nínxol a explorar. Una d’aquestes marques és la catalana Happy Pills. L’empresa de llaminadures ha llançat recentment al mercat una línia vegana i sense lactosa. La marca ja tenia una gamma de productes sense sucre i sense gluten, i des de fa unes setmanes ha inclòs The Vegan Range, un kit de llaminadures sense gelatina ni cap altre producte d’origen animal. “Malgrat que són productes d’un consum minoritari encara, oferir-los ens permet també diferenciar-nos de la competència”, diu Imma Dueñas, directora creativa de Happy Pills.

Com indica l’últim estudi de l’Asociación Española del Dulce (Produlce) del 2016, es calcula que a Espanya es consumeixen més de 3 quilos de caramels i xiclets per càpita a l’any. Amb l’objectiu d’augmentar l’oferta per a vegans, cada vegada més empreses s’animen a vendre aquests productes que tenen una creixent demanda. Una altra empresa que fa anys que comercialitza llaminadures veganes és Natursoy. “Volem oferir una alternativa apetitosa, saludable i apta per a tots els estils d’alimentació”, comenta Laia Altés, responsable de màrqueting de la marca. I no són els únics. Grans supermercats com Aldi i Lidl ofereixen de tant en tant llaminadures veganes i en botigues com Sugar Pharmacy a Badalona i Mi Cabra Vegana a Madrid també se’n troben.

Ingredients alternatius

Però si no duen gelatina tradicional, ¿de què estan fetes les llaminadures veganes? Sovint estan preparades amb agar-agar, una substància gelatinosa derivada d’algues; amb pectina, una fibra natural que es troba a la pell de la fruita, o amb midó. Tot això per donar-hi la consistència i textura com més semblant millor a les que estem acostumats a consumir. Altés assegura que, malgrat que la textura de les llaminadures veganes acostuma a ser menys ferma i elàstica que la de les llaminadures de sempre, “els sabors són més naturals”.

En el cas de les llaminadures veganes tampoc es fan servir colorants d’origen animal com el carmí. I ni parlar-ne d’additius com l’E904, que és d’origen animal i pot contenir petits insectes. Per aconseguir el color tan atractiu d’aquests dolços es pot fer servir colorant artificial, tot i que moltes marques ja opten per colorants provinents d’extractes de fruites i plantes. En serien una mostra els concentrats de pinya, poma, taronja i llimona de Natursoy, per exemple. Per donar-hi sabor i dolçor, algunes marques continuen fent servir el sucre blanc refinat de tota la vida, però d’altres volen incorporar-hi endolcidors menys mal vistos i utilitzen xarop de blat o d’arròs, sucre de canya sense refinar o sucre de remolatxa.

Així com les llaminadures tradicionals són criticades per la seva baixa aportació nutricional i l’alt contingut en sucres, les veganes no en són l’excepció. “En comptes d’additius es fan servir sucs concentrats de fruita que segur que són millors que els saboritzants, però en conjunt no són un aliment saludable. I encara que no portin sucre refinat, els xarops o sucres integrals de canya són glucosa i també provocaran una pujada de sucre en sang. Les llaminadures veganes són menys dolentes, però no més saludables”, assegura Lluca Rullan, dietista del portal Etselquemenges. Rullan desaconsella així el consum de llaminadures, siguin tradicionals o veganes, i com a molt recomana optar per preparar-les a casa a partir de fruita i fent servir l’agar-agar com a base gelatinosa. I és que, veganes o no, les llaminadures no deixen de ser per a tothom un petit caprici que, com a tal, mereix dosificar-se.

Productes ‘kosher’ i halal

El món de les llaminadures ha viscut també una altra novetat: les que van destinades al públic musulmà o jueu i no contenen gelatina feta a base de porc. En aquest cas, els productes es fan amb gelatina de vaca o vegetal, per tal de satisfer la demanda d’aquest mercat clarament a l’alça. Cada cop són més nombroses les empreses de l’Estat que s’han llançat a produir aquests productes kosher i halal.