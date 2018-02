Louboutin, a un pas de perdre la seva sola vermella

260x366 Unes sabates de taló de la firma Christian Louboutin / EFE Unes sabates de taló de la firma Christian Louboutin / EFE

La firma de calçat de luxe Louboutin podria perdre l'exclusivitat sobre les sabates de taló amb sola vermella, tret identificatiu de la marca amb el qual ha conquerit tots els seus objectius de màrqueting i que l'ha catapultat al capdamunt de tots els rànquings de popularitat i prestigi durant els darrers 25 anys. Segons les conclusions publicades dimarts per l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), recollides per Efe, es pot rebutjar la protecció com a marca d'una forma i un color, que és el que la firma francesa havia registrat en exclusiva: un to de vermell i la forma d'una sola de sabata.

El jurista de la cort de Luxemburg Maciej Szpunar, les conclusions del qual no són vinculants però que solen orientar el dictamen del Tribunal, va donar amb aquest argumentari la raó a l'empresa neerlandesa Van Haren, que pledeja a Holanda contra el cèlebre dissenyador francès propietari de la marca, Christian Louboutin. Famós per les seves sabates de taló amb la sola de color vermell, el creador va registrar el 2010 aquest distintiu com a marca al Benelux en la categoria de "sabates", classificació que el 2013 va canviar per "sabates de taló alt" la ensenya consisteix "en el color vermell (Pantone 18 1663TP) aplicat a la sola d'una sabata".

La societat Van Haren, que explota establiments de venda de calçat al detall, va vendre el 2012 sabates de taló alt per a dona amb la sola revestida de color vermell, fet que Louboutin va denunciar davant la justícia neerlandesa. Llavors, el Tribunal de Primera Instància de l'Haia va decidir plantejar una qüestió prejudicial perquè el TJUE interpretés la normativa europea. Ara l'advocat general d'aquesta institució considera que sí que es pot rebutjar el registre d'una marca formada per una forma tridimensional i un color, que és el que havia fet Louboutin.

No obstant les seves conclusions, l'advocat europeu sosté que és el magistrat holandès qui haurà de decidir "si el color vermell de la sola dóna un valor substancial al producte", ha indicat el TJUE en un comunicat. Davant la trajectòria de la firma i del mercat del calçat de luxe, resulta més que probable que sigui donat per bo que aquesta sola si que afegeix un gran valor a les sabates, que Loboutin ven a preus que van dels 500 als 1.000 euros.

A l'espera que es resolgui definitivament el litigi, el jurista Szpunar ha insistit que decidir si una sola vermella dona valor a una sabata s'ha de fer atenent " exclusivament al valor intrínsec" de la forma i del color i que "no ha de tenir en compte l'atractiu que exerceix el producte a causa de la reputació de la marca o del seu titular". És a dir, valorar el fet de poder utilitzar aquest color en els dissenys sense tenir en compte el prestigi que li hagi pogut donar Louboutin al llarg de la seva trajectòria.

De fet, la importància que té la sola vermella a nivell comercial actualment per a Louboutin és tanta que a la firma només es refien d'una sabateria al món per arreglar oficialment aquestes soles quan es desgasten. Es tracta d'una luxosa sabateria de París que repara en exclusiva per al dissenyador francès, on canvia la sola de pell vermella desgastada per uns 90 euros el material i que cobra a banda les despeses d'enviament arreu del món i la mà d'obra.