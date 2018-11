Lutz Huelle serà el nou director creatiu de Delpozo

Sembla que Delpozo ja ha fitxat un nou director creatiu. Es tracta del dissenyador alemany Lutz Huelle, una incorporació que ha anunciat la web ‘Modaes.es’ i que substituirà Josep Font, que va deixar la firma fa dos mesos després de sis anys liderant-la. Amb aquesta nova incorporació, la marca es posa com a repte reinventar-se, guiant-se pel reposicionament que va fer Font després de la mort del dissenyador que dona nom a la firma.

Lutz Huelle, que es va formar a l’escola britànica Central Saint Martins, és un desconegut per al gran públic, però molt habitual des de fa dècades a la Setmana de la Moda de París. Va iniciar la seva carrera a la Maison Martin Margiela com a responsable de punt, i el 2000 va llançar Lutz, la seva pròpia marca, amb l’ajuda del seu soci David Ballu. Allà va apostar per una estètica 'casual', basada en la reconversió de les peces de roba per a nous usos, i que fos portable. Un any després, el dissenyador va ser reconegut amb el premi Andam, i el 2008 la seva marca va ser un dels plats forts del 080 Barcelona Fashion. Des del 2012 la marca es diu Lutz Huelle i té un ‘showroom’ a París, des d’on distribueix les seves col·leccions multimarca arreu del món.