Macaulay Culkin torna a quedar-se 'Sol a casa' però amb l'assistent de Google... i així canvia la pel·li

Vint-i-vuit anys després de l'estrena de 'Sol a casa', l'actor Macaulay Culkin s'ha tornat a posar en la pell de Kevin McCallister, aquell noi a qui els pares van deixar sol a casa i que va convertir-se en una icona popular. Ho ha fet per protagonitzar un anunci que ja acumula 7 milions de visualitzacions a Twitter i que imita algunes de les escenes més famoses de la pel·lícula.

Aquesta cop, però, el Kevin és un adult i compta amb una ajuda tecnològica: l'assistent de Google.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3