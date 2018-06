Maddox Jolie-Pitt no està obligat a veure el seu pare

La batalla entre Brad Pitt i Angelina Jolie, iniciada arran de la seva separació l’any 2016, suma un nou capítol. Després que dijous la revista People fes públic que uns documents judicials asseguraven que Jolie podia perdre la custòdia dels seus fills si no prenia mesures perquè milloressin la seva relació amb el seu pare, ara s’ha sabut que Maddox, el fill gran de la parella, no està obligat a complir els horaris de visita decretats pel jutjat. El noi ja té 16 anys i el jutge considera que té una edat suficient per decidir per ell mateix quant temps vol passar amb el seu pare. Quan es va conèixer la separació dels actors, va transcendir que un dels motius podria haver sigut la forta discussió que Pitt va tenir amb Maddox a bord d’un avió.

A més de Maddox, l’exparella té cinc fills més: Pax, de 14 anys; Zahara, de 13; Shiloh, de 12, i els bessons Vivienne i Knox, de 9. Tots ells hauran de complir les mesures estipulades pel jutge, que inclou les hores que Pitt haurà de passar amb cada nen fins al 29 de juliol.

La resolució també recull que quan l’actor sigui a Califòrnia i els seus fills estiguin al seu càrrec, podrà decidir si es queden a la seva casa de Los Angeles -que era l’antiga llar familiar- o si Jolie pot trucar només una vegada al dia en una hora prèviament acordada.