Madonna i Lady Gaga enterren les armes

Sembla que Lady Gaga i Madonna acaben de posar fi de manera pública a anys de suposada rivalitat. I ho han fet a través d’una foto de germanor que es van fer durant la festa posterior a l’entrega dels Oscars. "No us fiqueu amb les noies italianes", escriu Madonna al seu perfil d’Instagram per acompanyar la imatge, emparada per la revista ‘Time’.

Amb aquesta instantània, que ha causat furor a les xarxes, es posaria fi a vuit anys d’un suposat enfrontament entre les dues dives del pop. Les hostilitats haurien començat el 2011, després de la publicació de l’àlbum ‘Born this way’ de Lady Gaga, que tenia un senzill que recordava massa en so i imatge la cançó ‘Express yourself’ de Madonna. Mentre que per a la Reina del Pop això va ser una ofensa, per a Gaga no era sinó un homenatge al seu "referent musical". Això va desencadenar diversos encreuaments de retrets durant anys, que es van accentuar per culpa d’ Elton John, íntim amic de Lady Gaga, que va al·ludir a l’ús reiterat que fa Madonna dels falsos directes a les seves actuacions.

Ara la pau hauria tornat a regnar entre les dues cantants, encara que a les xarxes també es qüestiona el fet que la famosa imatge s’hagi produït la nit en què Lady Gaga es va endur l’Oscar per la cançó de ‘Shallow’ i que Madonna es trobi a punt de llançar i promocionar el seu nou àlbum.