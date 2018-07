Madonna, acusada d'assetjament sexual per una model

Amanda Cazalet, una reconeguda model els anys 90, ha acusat Madonna d'assetjament sexual. En una desfilada de Jean-Paul Gaultier, del qual Cazalet era musa, la cantant la va descobrir i li va demanar que participés en el videoclip 'Justify my love', un vídeo en què abunden les referències a tota mena de pràctiques sexuals.

Segons ha fet públic ara Cazalet, des d'aquell moment Madonna es va obsessionar amb ella fins al punt d'arribar a assetjar-la. La model, que llavors tenia 25 anys, es va deixar portar en tot moment durant l'enregistrament del vídeo musical, perquè va considerar que simplement era una feina. "No em va resultar incòmode, aleshores jo era bisexual i només estava actuant amb professionalitat. Em pagaven per fer-ho i no vaig tenir problemes amb la meva sexualitat. Però vam començar a besar-nos i Madonna em va ficar de cop i volta la llengua a la boca. Jo no em vaig tallar, estava sent professional i en aquest moment ella era la meva cap. Però allò no formava part de cap de les descripcions de la feina que havia de fer", ha relatat la model.

Tot i que fa 27 anys d'aquell vídeo, Cazalet ha decidit que ha arribat el moment d'explicar el que va passar durant la gravació del clip, que va ser prohibit en cadenes de la talla de la MTV per incitació al sadomasoquisme i a la bisexualitat. "Madonna es va obsessionar amb mi des del moment en què em va ficar la llengua a la boca. El que va fer després avui es qualificaria d'assetjament, i la manera com em va tractar es consideraria inadequada", ha revelat la model en una entrevista a 'The Sun on Sunday'.

Després de la gravació, i durant dos anys, la cantant va estar enviant cartes d'amor i faxos a la model, que en desconeixia l'existència fins que un dia va anar a l'oficina de Jean-Paul Gaultier i li van mostrar tot el contingut que li enviava. "Em sembles atractiva, fantasio besar-te una altra vegada", li escrivia Madonna a les cartes, al costat del seu número de telèfon, segons explica el mitjà.

Tot això ha sortit a la llum des que va decidir posar en venda les cartes d'amor. Amanda Cazalet ja havia posat en venda el 2004 una nota escrita a mà per Madonna. En aquell moment en va obtenir 4.400 euros. Ara ven tot el lot de documentació.