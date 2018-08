Madonna encén les xarxes amb el seu homenatge a Aretha Franklin a la gala MTV

Havia de ser un dels moments emotius de la gala MTV Video Music Awards, però s'ha acabat convertint en un dels més criticats. Aquesta nit, Madonna ha pujat a l'escenari per retre homenatge a Aretha Franklin, morta fa una setmana, i, per recordar la seva figura, la Reina del Pop ha fet un repàs de com la Reina del Soul va influir en la seva trajectòria professional. El discurs no ha agradat als fans de Franklin, que han utilitzat les xarxes socials per criticar que Madonna ha aprofitat el moment per parlar només d'ella mateixa.

#Madonna rindió homenaje a Aretha Franklin, contó lo mucho que influyó en su carrera, y entregó un MTV Video Music Awards a @Camila_Cabello por el mejor video musical del año. Checa el video completo en nuestro Facebook: https://t.co/71fzYBDs5r pic.twitter.com/NYeWARLnPO — Madonna Eternal (@MadonnaEternal) 21 d’agost de 2018

Durant el discurs, Madonna ha explicat que va ser una cançó de Franklin la que li va possibilitar començar la seva carrera. La cantant ha relatat que en una audició per ser corista d'un artista francès disco va escollir cantar '(You make me feel like) a natural woman', popularitzada per Franklin. Després de la prova, Madonna va aconseguir la feina a París, però la va rebutjar per tornar als Estats Units, on es va acabar convertint en una estrella del pop.

"Res d'això hauria passat sense la dama del soul. Em va portar fins on soc ara i sé que ha influït en molta gent que és avui aquí. Gràcies per empoderar-nos. R-E-S-P-E-C-T. Llarga vida a la reina", ha dit Madonna durant el seu discurs.

Una de les que s'han mostrat més crítiques amb la intervenció de Madonna ha sigut l'activista Alicia Garza, cofundadora del moviment Black Lives Matter, que lluita contra la violència que pateix la comunitat afroamericana als Estats Units. "Qui hagi escollit Madonna per retre homenatge a Aretha Franklin o el que sigui que hagi sigut això hauria de ser acomiadat ara mateix", ha dit al seu perfil.

Whoever at the #VMAs let Madonna get on stage and give a tribute to @ArethaFranklin or whatever that was really should be out of a job right about...now. — Alicia Garza (@aliciagarza) 21 d’agost de 2018

Madonna’s tribute to Aretha Franklin is Madonna telling a story about herself while acknowledging she loved the “Lady Soul” album. #VMAs — Michael Arceneaux (@youngsinick) 21 d’agost de 2018

L'escriptor Michael Arceneaux assegurava que l'homenatge a Aretha Franklin "és Madonna explicant una història sobre ella alhora que reconeix que li encantava l'àlbum 'Lady Soul'".

Cardi B i Camila Cabello, triomfadores de la nit

Més enllà de l'homenatge fallit de Madonna, la gala dels MTV Video Music Awards ha tingut dues protagonistes: la rapera Cardi B i la cantant pop Camila Cabello. La primera, novaiorquesa d'origen dominicà, s'ha endut els premis a la millor cançó de l'estiu (per 'I like it', que interpreta amb Bad Bunny i J Balvin), al millor nou artista i a la millor col·laboració, per 'Dinero', que canta amb Jennifer Lopez i DJ Khaled.

Cabello, per la seva banda, ha sigut guardonada com a millor artista de l'any. La nord-americana d'origen cubà també s'ha endut el premi al millor vídeo per 'Havana', en el qual col·labora el raper Young Thug.