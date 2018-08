Maduixes, quina delícia!

Podríem dir que les maduixes són una de les fruites que primer s’atreveix a cultivar el nouvingut al món de l’horticultura, ja que les podem tenir en testos i taules i sense gaire complicació aconseguirem que donin fruits a la primera. Si planteu mates de maduixes, serà bo que cobriu amb un plàstic els espais que envolten la mata, per protegir-la de les glaçades. Si en teniu l’opció, podeu instal·lar reg gota a gota per sota del plàstic, ja que demanen un reg regular però sense excessos. Les maduixes exigeixen terrenys assolellats, lleugerament àcids i ben drenats (podeu fer servir pinassa i palla, que protegeix la maduixa de les males herbes i evita l’evaporació de l’aigua per l’efecte del sol). A més, si les planteu en poc espai haureu de tenir molt en compte el substrat, ja que hi haureu d’anar aportant matèria orgànica. També és molt important que estigui situada en un lloc on toqui el sol al llarg del dia.

Prefereix una terra lleugera i rica en matèria orgànica. És força exigent en potassi, magnesi i fòsfor per a una bona producció. I, com dèiem, també és molt recomanable que el substrat tingui un bon drenatge.

Les maduixeres es reprodueixen per estolons i convindrà que aneu fent-los arrelar quan siguin llargs i toquin a terra. Un cop ben arrelats ja els podreu tallar per “desconnectar-los” de la planta mare. També caldrà fer poda un cop s’acabi l’estiu i part de la planta s’hagi assecat, de manera que pugui rebrotar de nou. A l’hora de recollir el fruit, millor que talleu el tros de tija d’on surt la maduixa, per facilitar el creixement de les altres maduixes.

Per evitar plagues i malalties, procureu que els fruits no toquin la terra. També és millor que no mulleu les fulles quan les regueu, per evitar que hi aparegui l’oïdi.

Per cert, ¿sabíeu que les fulles de la maduixera tenen caràcter astringent i diürètic? A més, les maduixes van bé per tractar la gota, a més de ser antiinflamatòries i bones per a la pell.