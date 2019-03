El Mag Lari trasllada la seva màgia a una paella solidària

Des de fa uns mesos, el Mag Lari s’ha convertit en el nou padrí arrossaire del restaurant Xiroi Ca la Nuri. Una iniciativa en què, per segon any consecutiu, els responsables d’aquest local de Barcelona trien un personatge públic perquè creï i apadrini un dels seus arrossos. En aquest cas, per cada paella venuda es recapta un euro per a Dream Nepal, l’ONG que ha triat el Mag Lari. "Conec la Marina Portabella, la precursora de l'organització, i sé que és una dona amb molta empenta", ha explicat l’artista.

Per celebrar aquesta col·laboració, aquest divendres l’entitat benèfica ha fet un dinar festiu en què han aparegut moltes cares conegudes, com Santi Millán, Judit Mascó, Agnès Busquets i Miki Núñez, representant d’Espanya a Eurovisió 2019, entre moltes altres.

"He fet una paella una mica màgica", ha dit el mag, que confessa que ha necessitat ajuda del xef del restaurant perquè no sap gaire de cuina. Es tracta d’un arròs sec de calamar, tallarines de sípia i bonítol assecat, conegut com a ‘katsuobushi’ i que quan entra en contacte amb la calor es mou. "Sembla que estigui viu, és màgic", ha afegit Lari, que ha "amenaçat" amb fer desaparèixer la paella durant el dinar.

651x366 El Mag Lari és el padrí arrossaire del restaurant Ca la Nuri / CRISTINA CALDERER El Mag Lari és el padrí arrossaire del restaurant Ca la Nuri / CRISTINA CALDERER

Per sort dels comensals, l’arròs s’ha quedat al plat i ha congregat altres famosos que també han vingut per la seva admiració per la impulsora del projecte al Nepal, com Judit Mascó. "Aprecio molt la seva feina, i no hi ha res millor que poder ajuntar-nos tots un divendres de sol, amb els amics i una bona paella", ha comentat la model.

L’ONG Dream Nepal és una entitat sense ànim de lucre que rescata infants que viuen a la presó de Katmandú perquè els seus pares estan empresonats. Un cop fora de la presó, se’ls proporciona una llar, educació, assistència sanitària i suport psicològic. L’entitat té seu a Barcelona i té com a fundadores la psicòloga Marina Portabella i la mestra Laura Recoder.

D’altra banda, l’altre restaurant de la cadena, Platja Ca la Nuri, té com a padrí arrossaire el futbolista Sergi Roberto, que ha escollit la Fundació Miquel Valls, que fa projectes per millorar la qualitat de vida dels afectats de l’ELA i les seves famílies. En aquest cas, la paella solidària consisteix en un arròs melós amb ‘foie’ i carpaccio de gamba.