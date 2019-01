Magdalena de Suècia publicarà un llibre per a nens

‘Estela i el secret’ és el títol del llibre amb què debutarà la princesa Magdalena de Suècia com a escriptora infantil. L'obra, que sortirà publicada a principis de juny, tractarà sobre els drets infantils i temes com la integritat, l’autoestima i la confiança. El text està dirigit als nens de primària i als seus pares, i la princesa l'ha escrit juntament amb Karini Gustafson-Teixeira, col·laboradora seva des de fa anys, i l’escriptora infantil Marie Oskarsson.

"Durant anys hem desitjat que el nostre llibre es fes realitat. Esperem que pugui contribuir a crear converses entre nens i adults sobre qüestions difícils, com on establir els límits, els drets dels nens i com conduir aquestes situacions", ha explicat la princesa en un comunicat.

Fa una dècada que la filla menor dels reis Carles Gustau i Sílvia de Suècia treballa per World Childhood, una fundació creada i presidida per la seva mare i que té com a objectiu protegir els nens dels abusos sexuals i ajudar les víctimes infantils.

Actualment la princesa Magdalena, de 36 anys, viu a Florida (Estats Units) amb el seu marit, el financer Christopher O’Neill, i els seus tres fills.