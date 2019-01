El rei de Malàisia renuncia al tron després de casar-se amb Miss Moscou

De manera inesperada i sense donar gaires explicacions. Així ha anunciat Mohamed V la seva abdicació com a rei de Malàisia. El cap d’estat feia dos anys que era al poder i encara n'hi quedaven tres per completar el seu mandat, segons el peculiar sistema de monarquia rotatòria del país.

El cas és que a la seva carta de dimissió no ha especificat les seves raons, però els mitjans no han trigat a especular que el seu recent casament amb Oksana Voevodina, guanyadora del concurs de Miss Moscou el 2015, hi podria tenir alguna cosa a veure. L’enllaç entre Mohamed V, de 49 anys, i Voevodina, model i estudiant d’empresarials de 25 anys, ja va sorprendre el país asiàtic fa un mes, quan ni tan sols hi havia gaire informació pública sobre aquesta relació.

Això no va impedir que se celebrés una gran festa als afores de Moscou en un casament que va combinar les tradicions nupcials de Rússia i els rituals malais. A més, abans de contraure matrimoni, la model va esborrar tot el seu rastre a les xarxes socials, es va haver de convertir a l’islam i va adoptar el nom de Rihana.

Ara, Mohamed V perdrà els seus privilegis com a rei i nomenarà un nou successor el 24 de gener, encara que mantindrà el títol de sultà de Kelantan. El que encara és un misteri són els plans de futur d’aquest nou matrimoni.