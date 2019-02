El pare de Malú assegura que ja coneix Albert Rivera i que encara no ho ha "digerit"

Ja ha passat una setmana des que va saltar als mitjans que Albert Rivera i la cantant Malú són "més que amics". Des d’aleshores cap dels dos, ni tampoc el seu cercle més pròxim, han desmentit ni confirmat la relació. Tot i això, la revista ‘Semana’, la mateixa que va llançar l’exclusiva, ara ha aconseguit les declaracions del pare de Malú, Pepe de Lucía.

Segons la revista del cor, el cantant ha assegurat que ja coneix el líder de Ciutadans, amb qui és amic des de fa temps: "A ell li agrada molt el flamenc i congeniem". A més, confessa que el polític és una "persona entranyable" a qui "aprecia molt", però que no vol entrar en "temes de política".

Preguntat sobre si està content amb la nova relació, es tanca en banda: "Entre família tenim marcada una línia vermella per no ficar-nos en la vida de cadascú. Tinc més fills i els respecto igual que ells em respecten a mi [...]. Bé, és que encara no ho he digerit". En tot cas, considera que Malú és, i sempre ha sigut, "molt independent, molt liberal i molt intel·ligent".