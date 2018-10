Malú posposa la gira després de patir una caiguda

Malú s’ha vist obligada a cancel·lar la la seva nova gira, que havia de començar el 19 d'octubre, en patir una caiguda durant un dels assajos generals. Segons el comunicat oficial, l'artista madrilenya pateix una "lesió aguda complexa amb trencament lligamentós" al turmell dret . Una lesió que la mantindrà apartada dels escenaris durant almenys un mes, de manera que la seva nova gira, 'Oxígeno', ha quedat ajornada .

Encara que els metges li van recomanar cirurgia per assegurar "més estabilitat a l'articulació", això hauria suposat apartar-la dels escenaris almenys sis mesos. Per això, Malú ha decidit dur a terme "un dur i intens" tractament de rehabilitació i fisioteràpia per poder tornar "d'aquí un mes aproximadament".

"La desolació que podeu estar sentint vosaltres la tinc jo, perquè estava preparant el xou més bonic de tota la meva vida amb totes les forces i ganes; és el més frustrant que m'ha passat", relata emocionada la cantant en un missatge de vídeo per als seus seguidors.