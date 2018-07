Manual del viatge ‘low cost’

No només hi ha aerolínies low cost. Fer un viatge assequible és possible si segueixes alguns consells. La Mireia Díaz i el Dani Teixidor són una parella de 33 anys de Girona que, després de 10 anys de viatges d’estiu, van decidir agafar-se un temps sabàtic i ja fa 11 mesos que volten per l’Amèrica del Sud. Fins ara s’han gastat 14.000 euros i admeten tenir trucs i maneres d’economitzar. El Jordi Martínez, la Isabel Rubio i el seu fill Marc, de 10 anys, es defineixen com “una família de classe mitjana que focalitza gran part de l’oci anual en vacances”. Han estat a un centenar de països i fan entre 6 i 9 viatges a l’any, que expliquen a www.milviatges.com. La Mireia i el Dani publiquen les seves aventures i pressupostos a www.foradoficina.cat.

Una de les coses que diuen és que quan es prepara el viatge s’ha de recordar que contractar-lo a través d’una agència és més còmode, però també més car. Agafar un vol o un allotjament amb antelació sol ser més barat que fer-ho a l’últim minut; per tant, cal ser previsor i flexible amb horaris i destinacions. “Si t’adaptes estalvies, no falla”, diu el Jordi. Les companyies de baix costabarateixen el trajecte aeri, tot i que tenen l’inconvenient de fer-te pagar per facturar equipatge o triar seient. Des de Barcelona hi ha més de 60 destinacions on podem anar per menys de 50 euros.

El transport

Fes servir el transport públic

“Excepte a l’Àfrica, que és escàs i no arriba a tot arreu, l’utilitzem sempre, perquè és fàcil i econòmic”, explica el Jordi. “Nosaltres hem fet tot l’Amèrica del Sud amb bus perquè és barat, excepte dos vols que ens sortien més barats. Ens agrada fer el que fan els autòctons i captes la vida quotidiana del país”, explica el Dani.

Anima’t amb l’autoestop

“Fer dit ens ha descobert un altre vessant del viatge”, confessa la Mireia, que diu que han provat l’experiència a Xile i l’Argentina. “Hem calculat que ens hem estalviat 400 euros”, puntualitza el Dani. Alerten que hi ha llocs on no és aconsellable fer-ne, però que en aquests països tan grans “hi ha molta cultura de dit”. No han tingut cap problema i diuen que han “recuperat la fe en la raça humana”.

Aprofita les nits

Agafa un bus o un tren a última hora i lleva’t a una altra destinació. “Sovint viatgem de nit, perquè t’estalvies una nit d’allotjament mentre et trasllades”, comenta el Dani. Estalvi de temps i diners.

Cotxe de lloguer, mínim 3 persones

Llogar un cotxe dona llibertat, però no és l’opció més econòmica. Per al Jordi surt a compte a partir de tres persones i, com en l’allotjament i els vols, recomana fer servir un comparador com ara Rentalcars.

El menjar

Cuina a l’allotjament

“Per a nosaltres és gairebé més important que l’hostal tingui cuina que com siguin les habitacions”, diu la Mireia. Explica que, sobretot als viatges llargs, cuinar “és una qüestió de salut”, a més de l’estalvi que suposa. El Jordi i la seva família lloguen “apartaments amb cuina en països cars com Islàndia”.

Allunya’t dels nuclis turístics

Darrere d’una plaça concorreguda o amb algun atractiu turístic sempre s’amaga un restaurant amb preus reals.

Menja als mercats i als llocs locals

Acostumen a ser els llocs més barats i, com que hi ha més rotació perquè hi mengen els autòctons, el menjar sol estar en bon estat. Tant a l’Amèrica del Sud com a l’Àsia hi pots menjar per menys de 3 euros. El Jordi no aconsella fer-ho en paradetes locals de l’Àfrica, on “és més comú que el menjar no estigui en condicions”.

Activitats turístiques

Aprofita els descomptes

Carnets d’estudiants, de mestres, d’alberguistes o de periodistes ofereixen rebaixes en els preus de les entrades, que de vegades surten gratuïtes.

Evita els ‘tours’

En la majoria de casos, la Mireia i el Dani han comprovat que contractar un tour és més car que anar als llocs pel seu compte. Però recomanen investigar, perquè hi ha excursions que són més econòmiques si estan organitzades. Consideren que el temps és un factor clau: “Quan tens tot el temps del món, pots permetre’t el luxe de destinar dos dies a arribar a un lloc o d’equivocar-te de bus i perdre un munt d’hores. En un viatge curt, la falta de temps t’obliga a gastar més”.

Descobreix els ‘free walking tours’

Són rutes per les ciutats sense un preu definit. Pagues el que creus que val un cop finalitzada. Normalment els guies hi posen més entusiasme i expliquen anècdotes per atrapar el públic i aconseguir més diners.

Allotjament

Compara preus

HotelsCombined és un portal que compara els preus d’altres plataformes com ara Booking, Hotels.com o Agoda. “Ens hem adonat que un mateix allotjament pot costar fins a 15 euros menys la nit”, detalla el Jordi. “De vegades comparem in situ, però la veritat és que Booking et dona més bons preus que si hi vas en persona”, admet el Dani.

Utilitza descomptes

Portals com ara Booking i Airbnb ofereixen descomptes de fins a 30 euros quan convides amics a fer-se’n membres. “Amb Booking és a partir d’una reserva de 45 euros, però per a estades llargues o quan volem regalar-nos un luxe, surt a compte”, explica la Mireia.

Dorm en habitacions compartides

“Com a parella no és idoni, però ajuda a reduir el pressupost i facilita el contacte amb altres viatgers”, destaca el Dani, a qui això li sembla “una opció en països desenvolupats”.

Prova el ‘couchsurfing’

Couchsurfing és una aplicació que et permet dormir a casa de gent gratuïtament, en la qual t’has de fer un perfil i demanar disponibilitat. A més d’estalviar, “és una manera de conèixer directament una persona del país, que et pot donar consells, i fer-hi amistat”, explica el Dani.

Fes un viatge amb tenda

Als països on està permès fer acampada lliure, aquesta és una opció totalment gratuïta. “També et permet anar a llocs inaccessibles, com ara davant de muntanyes espectaculars”, destaca la Mireia.

Destinacions barates

Amèrica del Sud

Colòmbia, el Perú i Bolívia són les destinacions que més destaquen els viatgers si vas a l’Amèrica Llatina. “Hi pots menjar per menys de 3 euros”, diu la Mireia.

Amèrica Central

Nicaragua és un país molt barat en comparació amb els seus veïns. “Gairebé ofereix el mateix que Costa Rica, però a meitat de preu”, destaca el Jordi.

Sud-est Asiàtic

Tailàndia i el Vietnam són molt turístics, tenen molta oferta, preus molt econòmics i “bona relació qualitat-preu”, considera el Jordi. “Pots arribar a dormir per un euro”, afegeix la Mireia, que també destaca Malàisia com a destinació barata de la zona.

Índia

Com el sud-est asiàtic, és la destinació que més trien els motxillers per viatjar barat. Si vols, pots menjar, moure’t i dormir per menys de 10 euros al dia.

Pròxim Orient

“Uzbekistan és molt bonic i exòtic, i és molt barat”, diu el Jordi, que explica que hi va menjar per 2 dòlars i dormir per 15. El Dani i la Mireia també assenyalen l’Iran: “La gent d’allà és tan hospitalària que ens convidaven a dormir i a menjar”.

Europa

Els països més barats són els de l’est. El Jordi destaca especialment Romania i Bulgària.

Àfrica

“El Marroc i Tunísia tenen uns preus equilibrats i un transport econòmic”, explica el Jordi.

Resta del món

“Si el país t’interessa i vols anar-hi, sempre hi ha maneres de fer-lo barat”, opina la Mireia.