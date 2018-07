Manuel Bartual: "Per a mi és important que un amic no es talli a l’hora de dir-te les coses tal com són"

Manuel Bartual li deu molt a Twitter. Fa uns anys hi va conèixer la seva dona, amb qui ara té un fill, i l’estiu passat la xarxa social el va catapultar a la fama per un tuit thriller sobre les seves vacances que li va fer guanyar més de 250.000 seguidors en poques hores. Al cap de poc, Planeta li va comprar els drets de la seva primera novel·la, El otro Manuel.

Al seu amic Óscar Palmer no el va conèixer a Twitter, però sí a través de les seves paraules: “Ell escrivia en diverses revistes de còmic i sempre m’havia semblat interessant”. Finalment, el 2001 se’l va trobar al Saló del Còmic de Barcelona. “Jo tenia més clar qui era ell que no al revés”, bromeja Bartual. Però li devia caure bé, perquè quan uns mesos després l’il·lustrador va mudar-se a Madrid, l’Óscar Palmer li va oferir una habitació a casa seva. “Vam arribar a un acord. Jo li maquetaria les últimes edicions de la revista U i ell a canvi em deixava quedar-me uns mesos a casa seva fins que trobés pis”.

L’acord va funcionar, i quan Bartual va trobar pis, l’amistat va continuar. “Jo no coneixia gaire gent a Madrid, però ell em va presentar el seu cercle, i professionalment també hem seguit col·laborant. Amb l’Óscar hi connecto molt, sobretot amb el seu sentit de l’humor. És una persona sincera, i per a mi això és molt important, que no es talli a l’hora de dir-te les coses tal com són”.

Manuel Bartual coneix bé el valor d’una amistat. Ho va descobrir gairebé per accident quan era petit. “Jo era de llegir còmics sol, i hi havia un company de classe que també en col·leccionava. Però teníem un problema, i era que a l’únic quiosc del barri on hi arribaven les col·leccions només hi portaven un exemplar. Així que de vegades hi arribaves i el còmic se l’havia endut l’altre. Al final vam decidir posar-nos d’acord i repartir-nos les col·leccions per poder llegir-les senceres tots dos. En aquest cas vam ser amics per necessitat”, riu Bartual.

Amb l’Óscar Palmer l’amistat no té res a veure amb la necessitat. “És d’aquells amics amb qui tens la sensació que no cal veure’s cada dia per mantenir l’amistat. No et retreus que portis tres mesos sense creuar una trucada o un correu”, diu. En tenen prou de plantar-se de tant en tant junts a Mallorca i compartir unes copes, sobretot a l’estiu.

I per als que s’ho estiguin preguntant, aquest any les vacances de l’il·lustrador i escriptor Manuel Bartual seran a l’agost: estigueu atents a Twitter.