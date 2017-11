Maradona amenaça de portar la seva filla a la presó

Diego Armando Maradona està immers en una batalla legal contra la seva exdona, Claudia Villafañe, que podria dur la filla de tots dos, Gianinna Maradona, a la presó. L’exfutbolista acusa la seva exparella d’haver administrat de forma fraudulenta els seus diners entre el 2000 i el 2015 i assegura que la seva filla estaria dificultant la investigació d’aquests fets. L’advocat de Maradona, Matías Morla, considera que Villafañe hauria robat a l’exfutbolista 80 milions de pesos, uns 3,8 milions d’euros.

El lletrat assegura que Gianinna Maradona, exparella de Kun Agüero, podria anar a presó si es provés que ha estat entorpint la investigació de la suposada administració fraudulenta. Segons l’advocat, el 31 d’agost la noia va viatjar de l’Argentina a l’Uruguai per tancar un compte corrent en un banc i obrir-ne un altre per blanquejar diners. En cas de demostrar-se aquest fet, Maradona demanarà la detenció de la seva filla. “Què ha de fer, el pare? Parlar amb el jutge i demanar-li que no la detinguin? Ell ja no pot aturar la investigació”, ha explicat l’advocat. A través de les xarxes socials, Gianinna ha respost al seu pare afirmant que poden anar a buscar-la quan vulguin: “Li he perdonat coses pitjors”, ha dit.