Marc Márquez i la model Lucía Rivera, possible nova parella

El campió de motociclisme podria haver refet la seva vida amorosa fa uns mesos. Si més no això assegura la revista ‘¡Hola!’, que acaba de difondre unes imatges captades als carrers de Barcelona en què es veu Marc Márquez abraçant la model Lucía Rivera.

Fins ara al pentacampió de MotoGP només se li havia conegut una nòvia oficial, una relació que es va acabar per culpa dels viatges constants de Márquez per qüestions de feina. Ara sembla que el motociclista hauria trobat una parella amb qui compartir una agenda igual d'atapeïda. Lucía Rivera, filla de la model Blanca Romero i filla adoptiva de Cayetano Rivera, viu a cavall de les passarel·les de París i Madrid. Tot i això, viatja amb freqüència a Barcelona, on suposadament es trobaria amb Márquez. De fet, fa uns mesos la model va confessar que el pilot de motos seria el seu home ideal: "Em sembla guapo el Marc Márquez, em sembla guapíssim... Escullo bé, oi?"

Per la seva banda, a Rivera se li coneixen diverses parelles famoses, com Willy Bárcenas, cantant de Taburete i fill de l’extresorer del PPM; el torero Gonzalo Caballero, i el jugador de la NBA Willy Hernangómez.