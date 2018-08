Margot Kidder, la Lois Lane de 'Superman', es va suïcidar

260x366 Margot Kidder / FRED PROUSER / GETTY Margot Kidder / FRED PROUSER / GETTY

El 13 de maig va morir l'actriu Margot Kidder amb 69 anys. El seu cos va ser trobat per un amic a la casa que tenia a Montana, als EUA, i, fins ara, no havia transcendit cap dada més d'aquell tràgic fet, sobre el qual s'havien aixecat moltes suspicàcies a causa de la vida d'alts i baixos que havia tingut l'artista.

Segons un comunicat publicat pel forense del comtat de Park, Richard Wood, ara s'ha sabut finalment que la intèrpret es va suïcidar amb "una sobredosi autoinflingida de drogues i alcohol". Mundialment coneguda per interpretar a Lois Lane en quatre films de 'Superman' al costat de Christopher Reeve, Kidder havia tingut molts mals moments que s'havien fet públics arran de les seves addiccions a l'alcohol i a alguns medicaments. Bona part de la culpa dels escàndols mediàtics que va protagonitzar la tenien els seus problemes de salut mental, ja que era bipolar, malaltia que malauradament no se li va diagnosticar fins que tenia 40 anys.

La seva filla, amb qui havia recuperat el contacte feia poc, Maggie McGuane, ha explicat públicament que ha sigut "un gran alleujament" descobrir la causa de la mort de la seva mare. "És una mena de pena i dolor", ha explicat la filla de la difunta a Associated Press, on també ha parlat de les dures batalles contra la seva malaltia mental: "És important ser obert i honest [sobre el tema] perquè no hi hagi ni una ombra de vergonya respecte d'això". "Sabent quantes famílies en aquesta situació passen per això, m'encantaria poder acostar-me a cadascuna d'elles", relata McGuanne.

Kidder, que va lluitar tota la seva vida contra el seus "monstres", tal com ella els qualificava, tenia deliris i creia en conspiracions d'espies i assassins que volien acabar amb ella. A això li va sumar la seva addicció a fàrmacs i a l'acohol, perquè, com també va explicar en alguna ocasió, preferia "estar borratxa abans que boja". El 1990 va tenir un accident de cotxe que la va deixar en cadira de rodes durant dos anys i del qual mai es va poder recuperar del tot. Aquell accident marcaria també la seva ruïna econòmica, de la qual ja no va sortir mai més.