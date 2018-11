María Teresa Campos és denunciada per la seva treballadora domèstica

Últimament la vida de María Teresa Campos no està sent un camí de roses. A la difícil recuperació de la seva filla Terelu després de sotmetre's a una doble mastectomia, la mudança a la seva nova casa i una tornada a la televisió que no s’acaba de concretar ara s'hi ha sumat un nou maldecap: una denúncia per part de la seva treballadora domèstica.

Segons es publica a ‘Informalia’, la María Silva, una peruana que feia més de 15 anys que treballava per a la presentadora, a qui considerava "com una mare", i que es va fer famosa en els primers capítols del ‘reality’ ‘Las Campos’, li ha posat una denúncia després d’haver estat acomiadada "sense miraments".

540x306 Moments del 'reality' 'Los Campos' on surt l'empleada domèstica Moments del 'reality' 'Los Campos' on surt l'empleada domèstica

Si bé fa un temps a Campos se li va arribar a sentir dir que per a ella els seus treballadors domèstics són com "part de la família", tot es va torçar el setembre passat. Concretament el dia 6 de setembre la treballadora, que estava de vacances al Perú, suposadament va rebre un missatge de Campos que deia: "Per mi, et pots quedar al Perú".

Silva considera el missatge injust, perquè assegura que va quedar amb la presentadora de televisió que les seves vacances serien del 8 d’agost al 8 de setembre. En canvi, Campos l’acusava d’haver-se agafat més dies de vacances dels que li tocaven. Davant d’aquesta situació, la María es va sentir atrapada per un bitllet que no li permetia canvis: "Tenia el bitllet per a dos dies després. Si ella va considerar que em prenia més dies dels que em corresponien, podria haver-m’ho descomptat o jo podria haver treballat més dies després, però em va afectar molt aquesta actitud tan injusta quan jo li he tingut tant respecte i s’ha portat tan bé amb mi durant 15 anys", explicava a ‘Informalia’. "Després vaig rebre una carta seva on em deia que jo havia renunciat a la meva feina, quan això no és cert".

La situació ha arribat als tribunals, i mentre Campos no reconeix haver acomiadat la treballadora, ella només demana que la indemnitzi –es calcula que al voltant de 10.000 euros– per tants anys treballats al domicili de la presentadora. Però l’advocat de Campos s’hi ha negat i de moment es tornaran a veure la setmana vinent als tribunals.

Mentrestant, Silva ha tornat del Perú i assegura que s’ha trobat sense feina ni casa i va subsistint amb feines temporals.