Mario Vargas Llosa, hospitalitzat després d'una caiguda nocturna

260x366 Mario Vargas Llosa, premi Nobel de literatura / EFE Mario Vargas Llosa, premi Nobel de literatura / EFE

L'escriptor Mario Vargas Llosa, que ha tingut una caiguda aquesta matinada al seu domicili, es quedarà en observació a l'hospital de Madrid on ha sigut ingressat per seguir-li i avaluar-li l'hematoma que té, segons un comunicat de la clínica recollit per l'agència Efe. "El pacient Mario Vargas Llosa ha patit una caiguda al seu domicili de matinada, que li ha provocat un dolor intens a la zona del gluti i el maluc esquerre", explica el comunicat de l'Hospital Ruber Juan Bravo.

"Després d'haver-li realitzat al premi Nobel estudis d'imatge –continua la nota–, radiologia simple i TAC, no s'aprecia cap fractura òssia però sí un important hematoma a la regió glútia esquerra i un lleu traumatisme cranioencefàlic". Per tot això, la "recomanació de l'equip mèdic és que el pacient es quedi al centre, en observació, per fer seguiment i evolució de l'hematoma", conclou el comunicat.

Es dona la circumstància que ahir Vargas Llosa, de 82 anys, i la seva parella, Isabel Preysler –a casa del qual té situat el seu domicili actualment–, van tornar d'una visita de diversos dies a l'Observatori del Roque de los Muchachos, ubicat a l'illa canària de La Palma.