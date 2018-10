Marisa Jara, operada d’urgència per un tumor

La model Marisa Jara va ser intervinguda dilluns passat a causa d’un tumor que se li va detectar a prop del còlon. Segons informa la revista ‘Love’, l’operació es va fer a la Fundació Jiménez Díaz de Madrid i, a causa de la seva delicada localització, se li ha hagut d’extirpar el còlon i part de l’intestí. Persones pròximes a la model han declarat que es tracta d’un liposarcoma i sembla que se li ha pogut extirpar totalment, tot i que encara s’han d’esperar els resultats de les anàlisis.

Per la seva banda, Marisa Jara ha publicat al seu perfil d’Instagram una imatge d’ella a l’hospital, on ha explicat que el tumor li van detectar quan va anar al ginecòleg amb la intenció de ser mare. "Gràcies a tots pels vostres missatges afectuosos i per tants ànims", expressa als seus seguidors.

Marisa Jara, de 38 anys, va saltar a la fama com a model internacional als anys 2000. Tot i això, les exigències del sector per estar prima li van comportar trastorns alimentaris durant molts anys. Més tard va decidir convertir-se en una model de talles grans i va publicar el llibre ‘La talla o la vida’ (2017).