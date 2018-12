Així són les Mary Poppins que cuiden els nens més VIP

260x366 La mainadera del príncep Jordi, amb la reina Elisabet / GETTY La mainadera del príncep Jordi, amb la reina Elisabet / GETTY

Estan altament qualificades, firmen contractes de silenci i discreció i algunes poden arribar a tenir sous milionaris. Són les Mary Poppins dels fills dels famosos i la reialesa. Mainaderes que, en general, passen desapercebudes de cara al públic, però que tenen un paper molt important dins les famílies que volen les millors atencions per a uns nens als quals, sovint, no tenen gaire temps de cuidar.

Un dels casos més coneguts és el de l’espanyola María Teresa Turrión Borrallo (a la foto), la mainadera que cuida els tres fills de Kate Middleton i el príncep Guillem. Formada a la prestigiosa escola de babysitters de Norland, a Anglaterra, és la primera cuidadora estrangera que té un lloc a la cort reial britànica. Entre les seves habilitats destaca el karate i la conducció ràpida, dues característiques necessàries en cas que els nens es trobin en perill. A més, aquesta nadiua de Palència també els està ensenyant nocions bàsiques de castellà. Tot això per un sou d’uns 45.000 euros l’any i un contracte de confidencialitat que compleix amb la màxima discreció britànica.

És molt habitual que els famosos també es recomanin les mainaderes entre ells. És el cas de George i Amal Clooney, que han cedit els serveis de la seva minyona Connie Simpson a Meghan Markle i el príncep Enric, que seran pares a la primavera. De fet, Simpson té una llarga experiència criant bebès VIP: va canviar els bolquers dels fills de Jessica Biel i Justin Timberlake o els de Jessica Alba, amb qui sembla que té molt bona relació.

Algunes d’elles fins i tot es converteixen en influencers, com ara l’australiana Philippa Christian. Coneguda al seu país com la “mainadera a les estrelles”, ha cuidat el bebè de l’extenista Lleyton Hewitt o fins i tot la petita Kim Kardashian durant el judici d’ O.J. Simpson. Encara que li encanta relatar com ha viscut entre Beverly Hills i les Bahames i els seus viatges en jet privat, Christian assegura que mai ha caigut en les sucoses ofertes de la premsa rosa per desvelar els secrets dels seus clients.

Una discreció que no sempre han aconseguit totes les Mary Poppins reals: algunes d’elles fins i tot han sigut protagonistes d’escàndols mediàtics. I és que no són poques les que han provocat divorcis entre parelles de Hollywood, com la caiguda en desgràcia del matrimoni entre Jennifer Garner i Ben Affleck, quan en un viatge a les Bahames l’actriu va veure una sospitosa aproximació entre la minyona Christine Ouzounian i l’actor, una relació que Affleck sempre ha desmentit, mentre que la mainadera assegura que va ser una romàntica història d’amor. Encara més rocambolesc és com Sienna Miller es va assabentar que el seu marit Jude Law s’estava embolicant amb la cuidadora: el seu fill li va dir, innocentment, que havia vist el pare al llit amb la seva cangur.

El matrimoni Beckham també va tenir un incident durant la seva vida a Madrid, quan el futbolista va tenir una aventura amb la mainadera Rebecca Loos, que va aprofitar la fama i es va fer concursant de Supervivientes.

Esclar que alguns d’aquests affaires també acaben en relacions sòlides i fins i tot en matrimoni, com els va passar a Ethan Hawke o Robin Williams.